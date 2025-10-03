Étel Santos: “Para mí la música es importante, pero aún más lo es el mensaje que quiero transmitir”

Étel Santos (Tegueste, 1989) es una cantautora singular, que no tiene pelos en la lengua. Sus dos discos, La nueva humanidad (2018) y Ya no será igual (2021), están integrados por canciones impregnadas de letras reivindicativas en las que reflexiona sobre el turismo masivo, el feminismo o la libertad del ser humano. Todo sazonado con mucho sarcasmo.
Este sábado, 4 de octubre, ofrecerá un concierto, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste, en el marco del festival DocuRock (que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y el área de Cultura del Gobierno de Canarias). Las entradas, a tres euros, incluyen la proyección de la película Becoming Led Zeppelin.
-Con 11 años entró a formar parte de la escuela de música de Tegueste.
“Sí. Mi primer contacto con la música fue tocar la flauta travesera. En la escuela de música de Tegueste tuve a la mejor profesora de música que he tenido porque me contagió su amor por la música”.
-A los 24 años aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta.
“Aprendí a tocar la guitarra con tutoriales de YouTube. Para mí la música es importante, pero es más importante el mensaje que quiero transmitir. Creo que las letras que escribo merecen ser escuchadas”.
-Comienza su trayectoria musical en 2014. ¿Cómo fue esa primera vez que se subió a un escenario?
“La recuerdo con mucho cariño. Fue en un micro abierto en el bar Jospital (lo que hoy es la sala Bowie en La Laguna). Para mí fue como romper un muro porque hasta entonces había tenido miedo escénico. Una de las primeras canciones que escribí fue Vivo, que habla sobre las petroleras en Canarias. A partir de ahí me enganché a las actuaciones. Sin embargo, es muy difícil hacer música en Canarias si no te autoproduces. Me gustaría hacer una llamada tanto a las administraciones públicas como a los festivales para que apoyen más a los músicos canarios”.
-¿Por qué canta?
“Canto lo que siento y lo que pienso de la sociedad en general. Canto por necesidad. Para mí es una especie de terapia. La rabia o el dolor que pueda sentir lo transformo en algo positivo para mí y la sociedad. Principalmente canto por mí”.
-Es docente. ¿La música tiene valor educativo?
“Soy educadora infantil, animadora sociocultural e integradora social. Casi todo el aprendizaje infantil proviene de la musicalidad. La música tiene un gran valor educativo y cultural. La estimulación musical es la mejor manera de llegar a los infantes”.
-En su Instagram se define como cantautora que dispara. ¿No deja títere sin cabeza?
“Intento darle caña a todo lo que me remueve de alguna manera. ¡Hay tanto por lo que cantar! Me gusta llevar a cabo un activismo consciente. No me gusta que estén tranquilos, me gusta que sepan que hay gente que está pendiente. Lo que pasa en el mundo me aturde un poco, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina”.
-Sus letras son reivindicativas. Por ejemplo, en ‘Los delincuentes’ critica el turismo masivo.
“Sí, en esa canción reflexiono sobre la masificación turística y en cómo se destruyen los recursos que tenemos. Creo que es algo que afecta a todos los canarios”.
-Tiene dos EP: ‘La nueva humanidad’ (2018) y ‘Ya no será igual’ (2021). ¿Qué temáticas aborda en ellos?
“En La nueva humanidad quería dar a la gente un poco de energía. Aquí abordo el feminismo, el amor propio o la libertad del ser humano. En Ya no será igual reflexiono sobre la importancia del tiempo. Este disco fue el primero que grabe con Lavanda Fresca”.
-Desde 2020 forma parte del grupo Lavanda Fresca. ¿Se sientes más libre tocando sola o más arropada actuando en grupo?
“Me siento libre de ambas formas. Con la banda nos divertimos mucho porque todos los que la integran creen en lo que cantamos. También toco en formato dúo con Chiqui de la Cala, que toca el piano”.
-En sus videoclips ‘Latir’ y ‘Lo que vale‘ se nota la presencia de Tegueste. ¿La tierra tira?
“La tierra tira. Toda mi vida he oído decir que nadie es profeta en su tierra y Tegueste me ha callado la boca en ese sentido. En los conciertos que he hecho en Tegueste siempre he tenido mucho apoyo del público”.
-¿Qué se va a encontrar el público que acuda a su concierto el sábado en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste?
“Llevaré a cabo el espectáculo Así no, en el que empiezo cantando sobre la ansiedad y proseguiré haciéndolo sobre sentir amor desde un lugar sano, del feminismo… En las letras se vislumbra mi enfado, pero uso mucho el sarcasmo. El humor es una forma de lucha y supervivencia”.