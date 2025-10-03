Éxito de la octava edición de Orígenes, las jornadas de Gran Canaria me gusta

La octava edición de Orígenes Gran Canaria Me Gusta ha culminado con éxito tras recibir a mas de 400 asistentes, la mayoría estudiantes de once centros de formación y un cartel con 19 chefs estrella Michelin, cuatro estrellas verdes y 26 Soles de la Guia Repsol. El presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, fue el encargado de destacar en la inauguración que Orígenes “ha pasado de ser un encuentro pionero a convertirse en la gran cita del sector en Canarias, un motivo de orgullo para la isla y para el sector primario y turistico”.
Borja Marrero defiende el producto local y rescata el suero de queso
Borja Marrero, chef de Muxgo, ubicado en el hotel Santa Catalina de Las Palmas, con una estrella Michelin y otra verde, ademas de un Sol Repsol, fue el encargado de abrir estas jornadas con la propuesta de su restaurante basada en el kilómetro 0 de la que hay que destacar el empleo de un excedente tan canario como el suero de queso. “Eventos como Orígenes son fundamentales para seguir defendiendo el producto local, que como enamorado de mi tierra, Tejeda, quiero llevar tan lejos como sea posible”, afirmó ante el auditorio de la Finca Ecológica Los Olivos de Telde.
Una pareja emplea los posos del café para cultivar setas en Gáldar
Las jornadas, que estuvieron presentadas por la periodista Verónica Zumalacárregui, continuaron con una demostración de paella del valenciano Edu Torres, el maestro arrocero y al frente de Molino Roca, quien empleó unas setas cultivadas en Gáldar por Cristina Polo y Maxime Pennequi, bajo el nombre de Coffe Fungi, en la que usan los posos el café como abono del hongo.
Begoña Rodrigo, de La Salita (Valencia), presenta su propuesta de vinagres
Muya aplaudida fue la ponencia presentada por Begoña Rodrigo, del restaurantes La Salita (Valencia) con una estrella Michelin y tres Soles Repsol, reconocida como Mejor Cocinera de Vegetales del Mundo, quien estuvo acompañada por su pareja, el también chef Pepe Solla, con una estrella Michelin en Pontevedra. La propuesta de Begoña fija la acidez como hilo conductor. Afirmó que en el año 2008 empezó a profundizar en los vegetales y destacó alguno de sus vinagres como los de maracuyá, higos, frambuesa o de pasas pasificadas
Los chefs defendieron el producto local como base de sus cocinas
Otros chefs presentes en las jornadas han sido Germán Ortega, de La Aquarela (Gran Canaria), quien reflexionó sobre la importancia de “dignifica la humildad del producto local”; el costarricense Randy Silwes, (Autóktono, Costa Rica) que defendió las raíces culturales; Diego Guerrero (DSTAgE, Madrid), que reflexionó sobre el origen como motor creativo en la cocina contemporánea o Richard Díaz (Sorondongo, Gran Canaria) y Víctor Suárez (Haydée, Santa Cruz de Tenerife), que expresaron su mirada sobre la cocina canaria desde el recuerdo y el territorio.
Influencers no, gracias
Pepe Rodríguez, chef y propietario de El Bohío (Toledo) y uno de los jueces del programa de televisión MasterChef España, no tiene pelos en la lengua. En su restaurante de alta cocina manchega contemporánea lo tiene bien claro y ha confesado en el podcast La Escalera Roja, que no quiere que los ‘influencers’ entren a comer en su restaurante. “A estos que se ponen con siete cámaras en la mesa les tengo prohibido el paso. El que quiere grabar, que me pague”. ha zanjado, no sin añadir antes que “no se puede hacer un show en un restaurante”. Dice que siempre defenderá al cocinero y al trabajador, así que ya saben.