Fallece la actriz Diane Keaton a los 79 años

Saltó a la fama en la década de los 70 de la mano de películas como 'El Padrino' y ganó un Óscar a la mejor actriz por 'Annie Hall'
Diane Keaton
Diane Keaton, en una imagen de archivo. / Nina Prommer / ZUMA Press Wire / dpa
La actriz estadounidense Diane Keaton ha muerto este sábado en California, como ha confirmado un miembro de la familia a la revista People sin revelar las causas del fallecimiento y pidiendo privacidad.

La actriz nació en Los Ángeles en 1949 y grabó Amantes y otros extraños, la primera película en la que actuó, en 1970. En esa misma década y después de actuar en series de televisión, saltó a la fama por su interpretación en El Padrino, de Francis Ford Coppola, donde asumió el rol de Kay, la mujer de Michael Corleone.

Su reconocimiento también fue gracias a sus colaboraciones con el cineasta Woody Allen, con quien trabajó en numerosas ocasiones. En 1977, ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su papel en Annie Hall, también dirigida Allen.

Además de participar en clásicos como la saga de los Corleone, durante su extensa carrera la intérprete apareció en títulos como El club de las primeras esposas, La chica del tambor, Manhattan o comedias como Cuando menos te lo esperas.

