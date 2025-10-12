sucesos

Fallece un motorista tras chocar contra un muro en un circuito deportivo en Tenerife

Es el cuarto fallecido en accidentes de tráfico desde el viernes en Canarias
Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en Tenerife
Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo tras impactar contra un muro en un circuito deportivo de Arona, al sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Al lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal evaluó al afectado y sólo pudo confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Asimismo agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se encargaron de las diligencias correspondientes.

Cuatro fallecidos desde el viernes, tres de ellos motoristas

Al trágico suceso de Arona se ha sumado este fin de semana otro motorista que también resultó fallecido tras colisionar con un vehículo en la carretera hacia el puerto de Tazacorte (La Palma).

Además, un motorista ha fallecido tras sufrir una colisión con un turismo en la vía GC-300, en el municipio de Firgas (Gran Canaria).

En otro accidente ocurrido el viernes, un hombre falleció tras una colisión entre una guagua y un turismo en Tuineje (Fuerteventura).

