El Cabildo de Tenerife recuerda a Fernando Senante, Jaime Mir y Luis Alemany en la Feria del Libro de La Laguna

Mañana, sábado 11 de octubre de 2025, la Plaza del Cristo de La Laguna se convertirá en un espacio de memoria y celebración literaria. En el marco de la Feria del Libro de La Laguna, el Cabildo de Tenerife organiza una triple jornada in memoriam dedicada a tres nombres imprescindibles del pensamiento, la literatura y la cultura en Canarias: Fernando Senante, Jaime Mir y Luis Alemany.
A través de tres mesas redondas abiertas al público, colegas, familiares y amigos evocarán sus trayectorias y legados.
17:00 h · Zona Cero (Plaza del Cristo)
Homenaje a Fernando Senante
Participan Amaia Senante, Carmelo Rivero, Cecilia Domínguez Luis y Rubén Díaz.
Urbanista, jurista, poeta y periodista, Fernando Senante (1959–2025) fue una figura singular de la literatura canaria contemporánea. Combinó su labor técnica en el planeamiento territorial con una profunda inquietud cultural. En sus escritos y colaboraciones periodísticas —siempre lúcidos y críticos— defendió una mirada humanista sobre el paisaje y la identidad de las islas. Hermano del cantante Juan Carlos (Caco) Senante, dejó una huella indeleble en la reflexión sobre el territorio y la palabra.
18:00 h · Espacio Isla (Plaza del Cristo)
Homenaje a Jaime Mir
Participan Alfonso González Jerez, Antonio Bencomo y Mariano Gambín.
Narrador y docente, Jaime Mir Payá (1964–2025) cultivó una narrativa de sabor negro y criminal. Fue autor de una sola novela –pero qué novela– que llevó el título de El caso del cliente de Nouakchott (Premio de Edición Benito Pérez Armas 1990) que lo consagró, junto al volumen de relatos Negra hora menos de Carlos Álvarez, como pionero de la novela negra en Canarias. Su estilo sobrio, su mirada irónica y su comprensión del entorno social lo convirtieron en un referente de la narrativa canaria con tintes policíacos. Es una pena que no continuara explotando las posibilidades de Carlos Alberto Rico, alias Jeque, el peculiar detective privado que protagoniza su primera y última novela. Más allá de su obra, su labor como profesor dejó una profunda impronta en generaciones de lectores y alumnos.
20:00 h · Zona Cero (Plaza del Cristo)
Homenaje a Luis Alemany
Participan Chema Pantín, Javier Peñapinto y Rubén Díaz.
Luis Alemany (1944–2025), Premio Canarias de Literatura en 2012, fue una de las voces más sólidas y reconocibles del teatro y la narrativa canaria contemporánea. Nacido en Barcelona pero tinerfeño por los cuatro costados, fue profesor de Filología Románica en la Universidad de La Laguna, además de escritor y ensayista. Su obra, marcada por la ironía y la lucidez, exploró las contradicciones humanas y la identidad canaria en títulos como Los puercos de Circe, crónica despiadada de una generación que agotó demasiado pronto todas sus esperanzas e ilusiones.
Un día para recordar y celebrarLas tres mesas de homenaje constituyen un viaje por la memoria cultural de Canarias, una oportunidad para rendir tributo a quienes contribuyeron a construir su identidad intelectual y artística. Con esta programación, el Cabildo de Tenerife reafirma su compromiso con la preservación de la memoria y el reconocimiento de sus creadores.