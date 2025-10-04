Filmoteca Canaria conmemora desde el lunes el Día del Cine Español

Filmoteca Canaria, dependiente del Gobierno regional, ofrecerá a partir de la próxima semana una programación especial por el Día del Cine Español, que se conmemora en todo el país cada 6 de octubre. En esta ocasión ha elegido dos películas recientes que han cosechado un notable éxito tanto entre el público como en festivales y certámenes internacionales, On the Go, de María Gisèle Royo y Julia Castro, que aborda la cuestión de ser o no ser madre, y Mariposas negras, la cinta de animación del tinerfeño David Baute que ha recibido multitud de premios y elogios desde su estreno en 2024.
La programación comienza con On the Go, una de las películas españolas con mayor recorrido internacional desde su estreno en 2023. En una semana se proyectó simultáneamente en Buenos Aires, Ámsterdam, Niza, Las Palmas de Gran Canaria y Taiwán, donde tuvo su primer estreno en cines. La cinta de María Gisèle Royo y Julia Castro recibió una mención especial en el Festival de Locarno y una nominación a los Premios Feroz (Arrebato de Ficción).
EN LA GRANJA Y EL GUINIGUADA
On the Go se podrá ver el próximo lunes, 6 de octubre, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y tres días después, el jueves 9, en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Ambas sesiones desde las 19.00 horas.
La película tiene como protagonista a una mujer de 37 años, que estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad, y a un joven de 24, que busca consuelo a un abandono en su adicción a la app de citas Grindr. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI. On the Go es una delirante road movie llena de música, donde una misteriosa sirena con una corona mágica guiará el viaje.
LAS DIRECTORAS
Firman este trabajo dos mujeres cineastas que poseen una brillante carrera profesional: María Gisèle Royo, premiada directora, productora y editora de documentales con una amplia formación académica dentro y fuera de España, y Julia de Castro, artista multidisciplinar que también posee múltiples galardones. Castro es actriz, guionista, realizadora, productora, música y escritora.
DIEGO NAVARRO
La proyección de Mariposas negras, que cuenta con música del compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro, será el martes 14 de octubre en el Teatro Guiniguada y el jueves 16 en el Espacio La Granja. En esta película, David Baute y su equipo buscan concienciar sobre el cambio climático, la migración, el exilio y las vidas de unas mujeres infrarrepresentadas en todo el planeta.
La cinta tiene tres protagonistas principales: Shaila, que vive en Ghoramara, una isla del sur de la India con problemas por la subida del nivel del mar, que arruina las cosechas; Tanit, de Turkana, al norte de Kenia, donde ocurre lo contrario debido a una terrible sequía, y Valeria y su familia, de San Martín, en el Caribe, que conviven con un huracán que inunda y arrasa su pueblo, destruyendo su modo de vida. Todas ellas se ven obligadas a emigrar.
David Baute las conoció hace más de 10 años. Retrató sus vidas por primera vez en Éxodo climático (2020), un documental en el que escogió sus casos entre otros durante los que se encontró en sus investigaciones. El año pasado regresó con Mariposas negras, un nuevo documental, pero ahora de animación, que obtuvo el Goya a la mejor película de animación en 2025, así como los premios Gaudí, Forqué, Quirino y Platino del Cine Iberoamericano.
El largometraje documental es una producción de Ikiru Films, Tinglado Film, Anangu Grup y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en coproducción con Tunche Films, de Panamá, con la participación de Mogambo, RTVE, 3Cat y Radio Televisión Canaria.