‘Fractus’, de Jivko Jeliazkov, llega al Teatro El Sauzal de la mano de Masdanza

La extensión en Tenerife del festival grancanario Masdanza programa hoy domingo (19.00 horas) en el Teatro El Sauzal Fractus, del coreógrafo búlgaro Jivko Jeliazkov, figura clave de la escena contemporánea europea y uno de sus 20 mejores coreógrafos, según la selección de Aerowaves-Dance Across Europe.
Con música original compuesta por Ivan Shopov, Fractus invita al público a adentrarse en un universo coreográfico inspirado en la naturaleza de los fractales, estructuras geométricas que combinan orden y caos de manera orgánica y fascinante. A través de esta partitura visual y sonora, cuatro intérpretes -Ivona Mashova, Simona Todorova, Vyara Bolgradova y Philip Milanov- construyen ante el espectador un espacio tridimensional donde el movimiento se multiplica y se transforma.
La pieza, galardonada con el Premio IKAR 2017 a la mejor performance de danza contemporánea, es una experiencia inmersiva que combina precisión geométrica, plasticidad física y un hipnótico paisaje sonoro.
Jivko Jeliazkov es cofundador de Derida Dance Center -el primer centro de danza contemporánea en Bulgaria-, director artístico de Derida Stage y Derida Company. Su enfoque coreográfico es profundamente físico y explora la transformación de impulsos internos en expresión externa. Además de su destacada trayectoria escénica, ha colaborado con Masdanza impartiendo talleres de formación para bailarines profesionales.
El festival Masdanza está dirigido por Natalia Medina Santana desde la productora Qué Tal Estás, contando además con el apoyo del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura), el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, con Turismo de Gran Canaria, la Red A Cielo Abierto y Acción Cultural Española.