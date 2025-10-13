Fran Cabrera y Laura Etayo imponen su ley en la 5K de la Carrera Solidaria Correayo Spar Tenerife

LA OROTAVA. La V edición de la Carrera Solidaria Correayo Spar Tenerife volvió a reunir en el Polígono Industrial de San Jerónimo a cientos de participantes en una jornada donde el atletismo y la solidaridad fueron de la mano. Una fiesta del deporte en la que Fran Cabrera Galindo y Laura Etayo brillaron con luz propia en la prueba reina de 5 kilómetros, dejando además nuevos récords para el recuerdo.
Una jornada con récords, emoción y compromiso
La organización, liderada por el Club Deportivo Correayo Spar Tenerife, logró un año más consolidar esta cita como una de las pruebas populares más destacadas del calendario en Canarias. El evento no solo destacó por el nivel deportivo, sino también por su carácter solidario, destinando parte de los fondos recaudados a la asociación Pichón Trail, que trabaja en apoyo a personas con esclerosis múltiple.
El trazado, homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), no dio tregua y permitió que tanto Fran Cabrera Galindo, del Tenerife CajaCanarias, como Laura Etayo, también del mismo club, impusieran su ritmo y dejaran nuevas plusmarcas.
Cabrera Galindo y Etayo, en modo récord
- 🥇 Fran Cabrera Galindo (@franc.galindo) detuvo el crono en 14:42 en el paso por el 5K, lo que no solo le sirvió para llevarse la victoria, sino también para establecer el nuevo récord de Canarias M35 en la distancia.
- 🥇 Por su parte, Laura Etayo (@laauraetayo) firmó una actuación sobresaliente con un tiempo de 17:53, bajando ampliamente la mejor marca femenina del circuito y dejando claro su gran estado de forma.
Ambos corredores se llevaron los 100 euros de premio que ofrecía la organización por batir los récords del circuito establecidos en 2024. Gesta doble… y merecida ovación del público.
Así quedó el podio en la 5K
🏃 Masculino:
- 🥇 Fran Cabrera Galindo – @tenerifecajacanarias
- 🥈 Peter Santagati – @cdcorreayospartenerife
- 🥉 Jairo Paule Martín – @canaryrunner
🏃♀️ Femenino:
- 🥇 Laura Etayo – @tenerifecajacanarias
- 🥈 Carlota Rodríguez – @carligonzalezrodriguez
- 🥉 Sonia Prieto – @spg0707
Cabe destacar la actuación de Sonia Prieto, que además de subirse al podio, rompió el récord canario F45 con un tiempo de 19:25. Un día redondo para el atletismo veterano.
Jornada de récords canarios
El evento dejó un buen puñado de récords autonómicos, dejando claro que el circuito de La Orotava es ideal para volar:
- 🏅 Fran Cabrera Galindo – M35: 14:42
- 🏅 Diego Camacho – Sub18: 15:30
- 🏅 Sonia Prieto – F45: 19:25
- 🏅 Silvia Alfonzo – F65: 24:59
Relevos mixtos: emoción en cada metro
La tradicional prueba de relevos mixtos 4×1000 metros, que este año además fue Campeonato de Tenerife, aportó emoción, velocidad y trabajo en equipo. En categoría popular, el podio lo ocuparon los equipos:
- 🥇 Aitormenta
- 🥈 Berseker
- 🥉 MIC MIC
Mientras que en categoría federada, el título fue para:
- 🥇 Tenerife CajaCanarias
- 🥈 CD Correayo Spar Tenerife
- 🥉 Club Aguere
Los equipos Trivalle Güímar y Travertoro también dejaron muy buenas sensaciones.