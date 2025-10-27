‘Goya’: una partitura escrita con pinceles

Al llegar a la encrucijada entre los siglos XVIII y XIX, Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) no solo se convierte en testigo excepcional de una España convulsa. Su genio le permite ser el retratista de una época contradictoria: cruel y humanista, ilustrada y reaccionaria, liberal [en el buen sentido de la palabra, que lo tiene] y opresiva. Goya es un cronista que va más allá del tiempo que le tocó y presenta escenas de la condición humana. En virtud de esa característica universal, casi que da igual que hablemos de 1808, de 1950 o de 2025.
TEATRO DEL SOHO
Esa naturaleza atemporal, esa extraordinaria capacidad de registrar el sueño de la razón que produce monstruos, hace que el pintor aragonés fallecido en Burdeos no deje de hablarnos. Y un reflejo de ese diálogo podrá contemplarse, por ejemplo, el 12 de febrero en el Teatro del Soho, el espacio escénico malagueño del actor Antonio Banderas, con el estreno de Goya. La obra musical de una leyenda.
Con un texto original del actor y director Ignasi Vidal, se trata de un musical con notable presencia canaria, pues el autor de la música y las letras de las canciones de esta producción de Showprime es el grancanario Tom Vega, mientras que el tinerfeño Juan José Cuco Afonso asume la dirección artística.
“Aunque, como es obvio, está muy presente la historia de España -explica Afonso en una charla con DIARIO DE AVISOS-, queremos sobre todo hacer una ficción en la que nos adentremos en la de Goya, en su vida, en sus anhelos y obsesiones, en sus dificultades, en sus pasiones…”.
UNA NUEVA MIRADA
“Goya cambió el arte. A partir de él, se tuvo que contemplar la pintura de otra manera”, subraya el director teatral canario. “Y para llegar ahí, tuvo que luchar contra el mundo academicista, contra la censura, contra las formas, las costumbres arraigadas y las modas del momento. Fue un transgresor que prácticamente terminó siendo olvidado, pero la historia acabó por situarlo en el sitio que en verdad le correspondía”.
Tras el estreno en el teatro de Antonio Banderas, el musical recorrerá España durante cuatro meses
Con el actor Javier Godino encarnando al artista aragonés, el elenco se completa con Clara Alvarado (duquesa de Alba), Leo Rivera (Godoy), Silvia Luchetti (María Luisa de Parma), Paco Morales (Ceán Bermúdez), Diego Molero (gran inquisidor) y Germán Torres (Francisco Bayeu). Pero además hay un personaje de fondo: Diego Velázquez (1599-1660), que, a través del tiempo, es invocado sobre el escenario.
DIEGO VELÁZQUEZ
“Dos siglos separan a ambos pintores. La figura de Velázquez siempre ha sido esencial dentro de la obra de Goya -se afirma en el texto que sirve de introducción al musical-, no solo copiando sus cuadros para profundizar en la técnica, sino incluso utilizándolos como referencias en la creación de su obra. El ejemplo más célebre sería el autorretrato de Velázquez en Las Meninas, que inspira el autorretrato de Goya en La familia de Carlos IV”.
Para este juego de referencias, para este vínculo artístico materializado, “al comienzo de la obra, cuando Goya copia Las Meninas y la propia figura de Velázquez en el lienzo -se explica-, Velázquez cobra vida y se le aparece a nuestro protagonista. Será Velázquez quien guiará a Goya a lo largo de su relato, y este mágico recurso nos ayudará a entender la vida interior, las dudas y los conflictos de Goya y su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal al igual que su gran maestro”.
La música comparte protagonismo con el relato teatral. La producción cuenta con un total de 24 canciones originales interpretadas en directo, donde los cantantes son acompañados por una orquesta. Es “una obra pensada para emocionar y divertir, lejos de parecer una obra clásica, donde el ritmo, la pasión y el humor se entrelazan en cada escena”, señalan desde la productora Showprime.
La música y las letras de las canciones que dan forma a ‘Goya’ son obra del compositor grancanario Tom Vega
De esta manera, añaden en la presentación de Goya. La obra musical de una leyenda, se va narrando “la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada”. “La trama, llena de emoción, giros dramáticos y comedia -detallan-, acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. Sus relaciones con personajes como la duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la reina María Luisa revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas”.
IGNASI VIDAL, EL AUTOR
Actor, cantante y dramaturgo, Ignasi Vidal cuenta con un amplio recorrido artístico en el teatro, el cine y la televisión. Durante dos decenios, ha encarnado roles protagónicos en distintos musicales. En 2015 debutó como director y autor con la obra El plan, que más tarde sirvió de inspiración para la película del mismo nombre estrenada en 2019, dirigida por Polo Menárguez y con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco.
Vidal dirigió el musical Antoine (2020), que en 2021 obtuvo el premio Max al mejor espectáculo revelación, en torno a la vida y a la obra del escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor del célebre relato El principito.
En esta misma faceta se ha puesto al frente de versiones de textos clásicos y montajes musicales, como El médico, basado en la novela de Noah Gordon, y Los pilares de la Tierra, en la de Ken Follett. El pasado año estrenó Roca Negra, un texto de su autoría, que también dirigió, coprotagonizado por los actores Juanjo Puigcorbé y María Adamuz.
Javier Godino encarna al artista aragonés en un elenco en el que también figuran Clara Alvarado y Leo Rivera, entre otros intérpretes
“Goya. La obra musical de una leyenda es un proyecto tan importante -recalca Juan José Afonso- que incluso me ha quitado algunas horas de sueño [ríe]. Todos estamos muy ilusionados con el estreno en el Teatro del Soho y la gira posterior, de casi cuatro meses, con la que recorreremos España, incluyendo Zaragoza, la patria chica de Goya”. “Aún no tenemos fechas en Canarias, pero a todos nos gustaría mucho presentarla en las Islas y, de manera especial, a Tom Vega y a mí”, concluye.