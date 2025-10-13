Mejora el servicio de transporte urbano de guaguas en El Tablero

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz cumple con las demandas solicitadas por los usuarios de las guaguas urbanas, cuyo servicio lo presta la compañía Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa).
Así, a partir de hoy se procede a la mejora, tanto de su recorrido como de sus horarios, de las líneas 933 y 944, “con la finalidad de dar cobertura y acercar el transporte urbano al CEIP El Tablero y a las 44 viviendas públicas construidas por esta Corporación en el pueblo de El Tablero”, destaca el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez.
Con estas modificaciones, el Ayuntamiento de Santa Cruz y Titsa adaptan el recorrido de las líneas 933 (Taco-Barranco Grande-cruce Santa María del Mar-El Tablero) y 944 (El Tablero-La Gallega-Las Hespérides-Tincer-Taco) para mejorar el servicio.
En concreto, ambas líneas cambiarán su recorrido a su paso por la zona residencial de El Tablero y accederán a la misma por la calle Castaño, un cambio que permitirá crear dos nuevas paradas, la número 2828-CEIP El Tablero en sentido ascendente, y la número 2829-CEIP El Tablero en sentido descendente.
Ambas paradas están situadas en la intersección de calle Los Arándanos con la calle Castaño para dar así cobertura al CEIP El Tablero y a las vecinas y los vecinos de las viviendas citadas anteriormente, “quedando anuladas las paradas en la Carretera General de El Tablero por motivos de seguridad peatonal”, destaca el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero.
Cambios
Por su parte, la concejala Evelyn Alonso, responsable de Movilidad, añade que “ambas líneas circularán por la calle El Castaño y calle de los Arándanos hasta llegar a la parada 1559-Aspérula, que se reubicará a tan solo unos quince metros de la actual para continuar así con su recorrido habitual”. Así, detalla que “en sentido contrario, se entrará por la calle Aspérula después de hacer la parada del mismo nombre, girará a calle de Los Arándanos y realizará la parada del CEIP y calle Castaño”.
Asimismo, las líneas ajustarán sus horarios desde hoy mientras por otro lado y para finalizar, se recuerda que los viajeros y viajeras que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información (922) 53 13 00 o a través de las redes sociales de la compañía que presta el servicio de transporte Santa Cruz de Tenerife.