Dos heridos, uno en estado crítico, tras salirse de la vía una motocicleta en Tenerife

Dos personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, tras salirse de la vía la motocicleta con la que circulaban por la carretera de los Roques de Fasnia, en Tenerife, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Al lugar del incidente se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir una alerta a las 23:01 horas de ayer sábado acerca de la salida de vía de una motocicleta que colisionó contra una valla protectora y, en consecuencia, sus ocupantes precisaban asistencia sanitaria.
Agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los afectados hasta la llegada de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, que continuaron con su valoración.
Los heridos son un hombre con un traumatismo craneal de carácter grave que fue derivado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
Al mismo centro hospitalario fue trasladada una mujer que presentaba policontusiones y erosiones múltiples de carácter moderado.
Asimismo la Policía Local realizó el atestado correspondiente.