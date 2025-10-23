HiperDino lanza cerca de 100 productos ecológicos con precios descuento

La cadena de tiendas HiperDino lanzará desde mañana jueves 23 de octubre y hasta el lunes 24 de noviembre, la promoción especial “+Saludable y Sostenible con el medio ambiente” que incluirá a cerca de un centenar de productos ecológicos con precios descuento con el objeto de promover entre sus clientes el consumo responsable y el cuidado a nuestro medio ambiente.
Así HiperDino continúa desarrollando iniciativas para concienciar de la importancia de las buenas prácticas de cuidado al ecosistema no solo en sus establecimientos y dentro de su política de empresa, en donde impulsa diferentes acciones como la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas para reducir la huella de carbono o la creación de una flota de vehículos sostenibles y eléctricos compuesta por 33 vehículos híbridos y un total de 270 equipos de transpaletas eléctricas para carga y descarga, sino que además también lanza promociones como ésta que favorecen el consumo responsable.
Esta iniciativa que durante este 2025 se ha desarrollado en dos ocasiones más, en enero y en mayo, es la última que se lanzará este año con productos eco y contará con cerca de 100 productos ecológicos en promoción, resultado de la producción agrícola, ganadera e industrial ecológica y sostenible y con los sellos de garantía de calidad que así lo avalan.
Entre los productos que incluirá este catálogo que se podrán adquirir en la aplicación de HiperDino y en las tiendas que cuenten con la sección Ecológica, que podrán consultar en el siguiente enlace https://www.hiperdino.es/tiendas-eco destacan: leches de diferente tipología de la marca Puleva ecológica; bebidas de avena y de coco; productos frescos como jamón, bacon y pechuga pavo de la marca Blancafort; yogures naturales, kéfir, yogur griego de diferentes marcas; legumbres y pastas; cereales; galletas y otro tipo de productos sanos y equilibrados como el aceite de oliva; infusiones y semillas vegetales, que además de ser sostenibles favorecerán una alimentación sana.
HiperDino impulsa acciones sostenibles y solidarias
En la línea de seguir contribuyendo a un ecosistema más seguro y sostenible HiperDino también ha impulsado otras actuaciones, enmarcadas en el Plan Estratégico, dirigidas a la reducción progresiva y estructurada del desperdicio alimentario en la cadena de valor y ahí destaca la donación de productos aptos para el consumo y la sensibilización de los empleados y clientes. Como dato, el proyecto “Alimentos con vida” de la Fundación DinoSol, supuso la donación durante el pasado año de 567.386 kg de alimentos aptos para el consumo que fueron destinados a 38 entidades y comedores sociales que dieron cobertura a 12.500 personas al día.