Ruidos en quirófanos vacíos y sombras visitantes: los inquietantes fantasmas del Hospital de La Candelaria

Dos enfermeras del Hospital de la Candelaria esperan la llegada de las personas que acababan de operar para atenderlos. Ellas se encuentran destinada en la zona de postoperatorio, justo encima de los quirófanos del centro hospitalario. Es madrugada, entre las 02.00 y las 03.00. Todo apunta a que será una noche tranquila.
De repente, empiezan a escuchar un estruendo “enorme”, similar al de los rodillos de las pesadas camillas. Esperan al paciente que, en teoría, está siendo intervenido en el piso superior. Pero el tiempo pasa. Y nadie aparece.
Tras horas, deciden subir al piso superior, pero no encuentran a nadie. “Según sus testimonios, eso ocurría casi todas las noches”, desvela el investigador Alfonso Ferrer.
Los fantasmas de La Candelaria
En 2016 sale a la luz el libro Los fantasmas de la Candelaria, convirtiéndose en una de las publicaciones referentes en todo lo relacionado con el mundo del misterio en Canarias.
Las dos ediciones fueron vendidas rápidamente y, debido al interés de los lectores, como reconoce Alfonso Ferrer, optaron por una reedición: “La editorial no tenía interés en volver a sacar una nueva edición, por lo que lo hemos hecho por nuestra cuenta. Hemos añadido nuevos testimonios muy interesantes”.
La investigación se centra en los hospitales de La Candelaria y el Hospital del Torax (Hospital de Ofra), dependiente del HUC. “Quizás este tiene más historias, es más impactante”, admite Ferrer, a la vez que recuerda la historia de las dos enfermeras anteriormente citadas.
“Estas dos mismas mujeres, hablamos de los 90, ven cómo un grupo de personas entran con batas blancas, suben a la cuarta planta, que era la de quirófanos, y los siguen con un celador, porque la hora era muy extraña, pero no encuentran a nadie”, asegura Ferrer en relación, nuevamente, al testimonio de una de las enfermeras en uno de los testimonios de la nueva edición de Los fantasmas de La Candelaria.
El Tórax
En el conocido popularmente como Hospital del Tórax son muchas las personas “decenas” que dicen haber visto a “una figura negra, con sombrero, que desaparece o desanda su camino”, algo que “vieron médicos y enfermeros durante cinco o seis años”.
Esa figura concreta, de un hombre con sombrero, es arquetípica: “Unos lo asocian a un enterrador, otros a una enfermera…Son muchas las apariciones de familiares desaparecidos, por ejemplo, que forman parte de un relato general”.
Los fantasmas de La Candelaria regresa, entre otras cosas, para poner el foco en uno de los lugares más misteriosos de Tenerife pero, además, para hacerlo con nuevos testimonios de los muchos que rodean al lugar, así como al del Hospital del Tórax.
En papel saldrá en dos semanas, mientras, puede adquirirse en formato digital.