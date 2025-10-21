El Gran Hotel Taoro realza desde hoy su legado con un salto a la excelencia

Tras días de lluvia, ‘panza burro’ y, por supuesto, horas de espléndido sol, el dios Apolo quiso abrillantar en la mañana de ayer la visita oficial de las autoridades insulares y del gobierno portuense al nuevo Gran Hotel Taoro. Sí, el de toda la vida, el que se convirtió en el primero de Canarias con sus excelsas características en 1890 y en referente español, que sirvió siempre de inmejorable atalaya del Valle orotavense, que se transformó en casino a finales del siglo XX, que permaneció cerrado un tiempo en el que estaba claro que al Puerto de la Cruz le faltaba algo y que, desde hoy, abre sus puertas de nuevo a los clientes tras una profunda y hasta compleja transformación, que costó 35 millones de euros.
Unas obras que, incluidas las dificultades por el Covid, han permitido tres años después devolverle el esplendor de siempre, pero con un salto a la excelencia, el lujo, la cultura y la vanguardia en sostenibilidad acorde con su legado y en línea, por ejemplo, con sus inmejorables vistas al Teide y el Valle orotavense, uno de sus innegables atractivos de siempre.
Esta reaparición del histórico hotel en pleno siglo XXI ha sido posible gracias a la colaboración público y privada, tras la gran apuesta del Grupo Timón, cabecera de Tropical Hoteles, por este proyecto en coordinación con el Cabildo de Tenerife. La delegación institucional fue recibida ayer por Ignacio Polanco, Manuel Polanco y Borja Pérez Arauna, presidente y vicepresidentes del grupo, y la encabezó la presidenta insular, Rosa Dávila, el vicepresidente, Lope Afonso, el alcalde portuense, Leopoldo Afonso, y el primer teniente de Alcalde, David Hernández, entre otros representantes de ambas administraciones.
Durante una hora, los políticos y miembros del grupo conocieron, junto a numerosos medios de comunicación, algunas de las dependencias del remodelado hotel, en las que, según recalcó luego Ignacio Polanco, se ha hecho un profuso esfuerzo inversor al usarse materiales de máxima calidad, así como por ofrecer unas instalaciones, servicios, gastronomía, centro de congreso, habitaciones, vistas y otros atractivos a la altura de la historia del emblemático edificio. Un edificio marcador visible desde casi todo el Valle de La Orotava y en el que se han alojado infinidad de personalidades (de la realeza, escritores, artistas, políticos…), algunas de las cuales dejan ya su nombre en diversas salas y habitaciones.
Tras la visita, Dávila resaltó a los medios la importancia de esta reapertura, “que combina a la perfección la historia con la sostenibilidad y excelencia turística”, por lo que felicitó al grupo que explotará la concesión por su esfuerzo y a la empresa constructora porque la reforma “no ha sido sencilla”, así a como quienes respaldaron este cambio desde el Cabildo.
Además, recalcó la calidad de las 199 habitaciones y suites habilitadas, los espacios “diáfanos” y los jardines “espectaculares” que ofrece el hotel. A su juicio, la vuelta del Taoro a la oferta hotelera de lujo de la Isla supone “un antes y después para el dinamismo de la economía y para la apuesta del Cabildo por un turismo de excelencia, sostenible, que está cerca de lo local y pone en valor la identidad”, con el “maravilloso” marco del Teide al fondo “te pongas donde te pongas en este magnífico hotel”.
RECUPERAr UN BIEN “ABANDONADO”
Lope Afonso resaltó que este paso supone que “Tenerife y el Puerto se reencuentran con su historia, que habla en mayúsculas de turismo de calidad, con un hotel que, durante su trayectoria, dejó la huella de la presencia de personalidades de primer nivel de la historia europea y española, lo que ahora se proyecta con la ilusión de ser de nuevo un referente”. Asimismo, subrayó que no solo se recupera un bien patrimonial “que se había abandonado, sino que se mejora y potencia la oferta turística portuense, no solo alojativa, sino la complementaria, como la relativa a la restauración”.
En este sentido, augura que el Taoro recuperará su condición de punto de encuentro de la sociedad tinerfeña, al tiempo que cree que esta experiencia prueba que la colaboración público y privada puede deparar estos resultados, “con la excelencia por bandera y la búsqueda de la máxima rentabilidad para el destino porque, al fin y al cabo, hablar de turismo supone hacerlo de rentabilidad económica y social”, con proyectos “viables” tras un esfuerzo “descomunal” del Grupo Timón y empleo de “calidad”. “Estamos, pues, de enhorabuena con una noticia muy deseada”, subrayó.
En esta misma línea, el alcalde portuense afirmó que, “seguramente, vivimos uno de los días más importantes para el Puerto en décadas con esta reapertura, algo ansiado no solo por la ciudad, sino por Tenerife y Canarias”. En su opinión, el establecimiento supone una clara apuesta por el turismo de calidad “que tanto ansiamos en el Puerto”, por lo que también agradeció a todos los participantes que “este gran hito” haya sido posible y abogó por darle continuidad a esta apuesta con la reforma del Parque Taoro en el que se enclava el hotel.
David Hernández también resaltó el salto en calidad que representa la vuelta del Gran Hotel Taoro, aunque puso especial énfasis en el ámbito de la sostenibilidad, en línea con sus esfuerzos en este ámbito desde las áreas municipales.
Por su parte, desde el Grupo Timón se agradecieron los elogios hacia su apuesta y se recalcó que quieren potenciar al máximo la condición de “punto de socialización” que tuvo siempre el Taoro. “Queremos que la gente venga, visite y disfrute del hotel, que vean la gran obra de rehabilitación hecha durante tres años, que han sido muy largos y con una pandemia que nos afectó al principio. Sin embargo, esta colaboración público y privada, tras una gran inversión por nuestra parte, ha hecho que la reforma quede excelente, con muy buenos materiales e instalaciones”. Según recalcan, “el objetivo principal es que se entre en un hotel diferenciador, con centro de congreso y gastronomía de un nivel superior al resto de establecimientos del Puerto”.
CINCO RESTAURANTES Y CENTRO DE BIENESTAR
En esta nueva etapa, el Taoro ofrecerá no solo casi 200 habitaciones y suites, sino cinco restaurantes dirigidos por prestigiosos chef (con estrellas Michelin), así como un centro de bienestar que pretende convertirse también en referente.
La oferta gastronómica se completa con el bar Tagoror (inspirado en el legado guanche) y con estos establecimientos: el Oka, restaurante dirigido por Ricardo Sanz y de cocina japonesa de autor “con alma canaria”; el Lava, con Erlantz Gorostiza como chef y concebido para la alta cocina íntima para ocho comensales; el Amalur, “un bistró gourmet contemporáneo con raíces tradicionales”; el Atlántico, que servirá desayunos buffet con vistas al mar; y La Carola, junto a las piscinas y con cocina mediterránea.
Por su parte, el centro SandáraWellness ofrecerá tratamientos a los clientes del hotel o visitantes en colaboración con la firma Anne Semonin y cuenta con cinco cabinas, zona de aguas y gimnasio ‘technogym’ con vistas al Teide, volcán que, además, da nombre a una espectacular sala orientada hacia el Noroeste. El centro oferta tratamientos faciales y corporales personalizados y, por supuesto, emplea cosméticos de alta gama.
Mientras, el centro de congresos repite la misma ubicación que tenía antes (junto a las espectaculares piscinas), dispone de 625 metros cuadrados, capacidad para 650 personas, siete salas a dividir con paneles y área acristalada de 120 metros, así como otras cuatro interiores polivalentes y jardines exteriores ideales para todo tipo de actos, celebraciones y presentaciones.
Asimismo, el Gran Hotel Taoro incluye en este ‘renacimiento’ el servicio Xplora, compuesto por experiencias personalizadas que mezclan tres ejes: la cultura “viva”, la naturaleza “en estado puro” y la “gastronomía de raíz”, con itinerarios específicos para los tipos de huéspedes.
Una historia repleta de hitos desde 1890 que se proyecta al futuro
A finales del XIX, empresarios británicos y alemanes apostaron por abrir un hotel de lujo desde una atalaya impresionante del Puerto en El Taoro. Por supuesto, le dieron este nombre y ese Gran Hotel (combinación ahora realzada) acogió a parte de la realeza y aristocracia europea. Entre otros, y hasta 1975, se hospedaron el rey Alfonso XIII, el káiser Guillermo II, el Duque de Kent y la escritora Agatha Christie, que se inspiró en el hotel para algunos libros.
Por eso, diversas suites y salas llevarán sus nombres. Las 199 habitaciones se dividen en 179 dobles deluxe, 8 júnior suites, 8 suites, 2 gran suites y 4 suites presidenciales, todas desde la elegancia e innovación, con un diseño colonial contemporáneo, materiales nobles y la firma del artista canario Alejandro Tosco