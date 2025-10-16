La IA aterriza en las oficinas de turismo de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz modernizará la experiencia de los visitantes con la implantación del Sistema de Inteligencia Turística en Destino, el cual dotará de contenidos digitales de información y de suministro tecnológico, entre los que destaca la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), para ofrecer una experiencia personalizada a los turistas del municipio.
Para estos objetivos, el Ayuntamiento capitalino ha adjudicado por casi 900.000 euros los primeros dos lotes del contrato de suministro, que permitirán desarrollar la plataforma tecnológica, además de mejorar la Oficina de Turismo sita en el Palacio de Carta. Una inversión que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “se trata de reforzar el compromiso con la innovación turística y la sostenibilidad, ofreciendo a las visitantes experiencias digitales de calidad que mejoran la promoción de nuestra ciudad y su patrimonio”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que “con esta iniciativa avanzamos en la transformación digital del sector turístico local, integrando sistemas inteligentes que permitirán optimizar la información y los servicios que ofrecemos al visitante, fortaleciendo así la competitividad del municipio que, además, es miembro de la Red de Destinos Inteligentes”.
En cuanto al primer paquete de medidas aprobadas, referentes al suministro y puesta en marcha del sistema de inteligencia turística y servicios de contenidos digitales, el contrato se ha adjudicado a la empresa Urban Digital, por 469.639, más 119.696 euros en concepto de servicio de soporte y mantenimiento.
Esta plataforma tecnológica no solo permitirá al turista preparar su visita desde su lugar de origen, dando información de Santa Cruz a través de todos los canales disponibles, sino que una vez en el destino le ofrecerá alternativas durante su estancia (experiencias, rutas o puntos de interés), y evaluará su impresión del viaje en el después del mismo.
También digitalizará las oficinas de turismo del municipio para que no se limiten a un recinto físico donde se informe a un visitante. Se las dotará de herramientas adecuadas, incluido el uso de IA, para que se pueda responder a cualquier inquietud del viajero, personalizar su viaje y mostrar los atractivos de la ciudad. Todo ello a través de una relación más digital y personalizada con el visitante
Por su parte, el otro lote se basa en el suministro tecnológico para la creación de una experiencia digital e inmersiva en la Oficina de Turismo del Palacio de Carta, el cual se ha adjudicado a Innoarea Projects por 288.472 euros, más 20.865 euros para soporte y mantenimiento.
Esto permitirá modernizar y mejorar la experiencia de los visitantes del Palacio de Carta, atraer a más turistas y posicionar el edificio como uno de los principales atractivos de la ciudad, respetando su condición de BIC. Esto se logrará mediante la integración de tecnologías innovadoras que permitan sorprender y enriquecer la oferta turística del lugar.