ciencia

El IGN detecta tres terremotos en Canarias, todos en el mismo municipio

El temblor más importante ha tenido una magnitud de 2,9 y ha sido sentido por la población
El IGN detecta tres terremotos en Canarias, todos en el mismo municipio
El IGN detecta tres terremotos en Canarias, todos en el mismo municipio. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que esta madrugada se han producido tres terremotos, el más significativo ha tenido una magnitud de 2,9 y su epicentro se localiza en el sur del municipio grancanario de Agaete. Asimismo, ha sido sentido por la población.

Este seísmo se produjo a las 01.19 horas y a una profundidad de 7 kilómetros. La sacudida se ha detectado a una latitud de 28.08 grados norte y a una longitud de 15.7 grados oeste.

  1. Nuevo terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 3,2. IGNNuevo terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 3,2
  2. Terremoto localizado en el sureste de Tenerife. Mapa del IGNTerremoto en la costa sureste de Tenerife: ha sido localizado por el Instituto Geográfico Nacional

Minutos después, en torno a las 01.59 horas, se detectó otro temblor de magnitud 2,3 en la misma zona, a una profundidad de 7 kilómetros.

Por último, el tercer terremoto es el menor magnitud, 1,7, y ha tenido lugar algo más al norte que los dos primeros, produciéndose este último a 5 kilómetros de profundidad.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas