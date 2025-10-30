El IGN detecta tres terremotos en Canarias, todos en el mismo municipio

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que esta madrugada se han producido tres terremotos, el más significativo ha tenido una magnitud de 2,9 y su epicentro se localiza en el sur del municipio grancanario de Agaete. Asimismo, ha sido sentido por la población.
Este seísmo se produjo a las 01.19 horas y a una profundidad de 7 kilómetros. La sacudida se ha detectado a una latitud de 28.08 grados norte y a una longitud de 15.7 grados oeste.
Minutos después, en torno a las 01.59 horas, se detectó otro temblor de magnitud 2,3 en la misma zona, a una profundidad de 7 kilómetros.
Por último, el tercer terremoto es el menor magnitud, 1,7, y ha tenido lugar algo más al norte que los dos primeros, produciéndose este último a 5 kilómetros de profundidad.