Nuevo terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 3,2

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes, 21 de octubre, a las 03:14 horas, un terremoto de magnitud 3,2 mbLg en el área del volcán de Enmedio, situada en el canal submarino que separa las islas de Tenerife y Gran Canaria.
El sismo, ocurrido a 26 kilómetros de profundidad, forma parte de la actividad sísmica que afecta a esta zona del Archipiélago.
En los últimos días, el IGN ha detectado varios movimientos sísmicos de baja magnitud tanto en el litoral oriental de Tenerife, frente a Fasnia y Arico, como en el norte de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Agaete.
En este último punto se registraron seis terremotos poco profundos desde el domingo, uno de ellos de magnitud 2,2, sentido de forma débil en distintas zonas del municipio.
En el área de Fasnia y Arico se contabilizan 55 sismos desde el inicio de la serie, con magnitudes de entre 1,1 y 2,3, además de un temblor de 3,4 mbLg sentido en La Orotava, La Laguna y Los Realejos.
Terremotos peculiares
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado que la franja comprendida entre ambas islas está “congestionada todo el año”, con una media de 400 a 500 sismos anuales, y que “no existe una relación directa entre todos los movimientos registrados”.
También indicó que la serie en Fasnia y Arico es “peculiar por su persistencia”, aunque descartó que se trate de una intrusión magmática. “Lo preocupante” sería que se registraran decenas en una hora y con magnitudes mayores, como sucedió en el enjambre previo a la erupción del volcán de La Palma en 2021.
“Si fuera a más, a lo mejor se podría convocar un gabinete de crisis“, pero en estos momentos no se dan las circunstancias para ello”, zanja Domínguez.
El volcán de Enmedio
El volcán de Enmedio es un edificio submarino localizado a unos 25 kilómetros del faro de Abona (Tenerife) y a 36 kilómetros de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).
Su base mide alrededor de tres kilómetros de diámetro y se eleva 470 metros desde el fondo oceánico, a una profundidad estimada de entre 1.600 y 2.100 metros. Aunque no se han registrado erupciones históricas recientes, el área se considera de alta sismicidad.
En septiembre de 2024, la zona experimentó una serie de 39 terremotos en pocos días, con magnitudes que alcanzaron los 3,1 mbLg, similares a la actual.
El IGN mantiene la vigilancia constante sobre esta franja submarina, en la que los movimientos sísmicos son frecuentes por la actividad geológica del subsuelo.