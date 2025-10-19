Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre la serie sísmica en Tenerife

Desde el pasado jueves, la zona costera que abarca los municipios tinerfeños de Fasnia y Arico lleva acumulando una sucesión de terremotos, sumando ya 55 movimientos registrados, según ha indicado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
¿Qué está ocurriendo?
La serie sísmica ha sido calificada por el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, como “peculiar por su persistencia”, ya que habitualmente este tipo de enjambres se limitan a unas horas, no a días.
Aunque la actividad es inusual por el tiempo que lleva, por el momento el IGN descarta que se trate de una intrusión magmática en el subsuelo. Domínguez ha señalado: “Por el momento no es el caso, aunque en ciencia esto no lo podamos asegurar al 100 %”.
Un temblor sentido en la población
Además de los movimientos en la costa de Fasnia y Arico, el sábado por la tarde se produjo un terremoto de magnitud 3,4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria, que fue sentido con intensidad II en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos.
¿Qué implicaciones tiene?
La zona donde ocurren estos movimientos “no es la más habitual” en cuanto a sismicidad dentro de la Isla, lo que implica que “haya que hacer un seguimiento” más atento.
Asimismo, el IGN apunta que si la actividad aumentara notablemente podría llegarse a convocar un gabinete de crisis. No obstante, las condiciones para ello no se han dado.