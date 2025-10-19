Arde un coche en la TF-1

Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron este sábado por la noche en un incendio que afectó a un vehículo en la Autopista del Sur (TF-1).
El coche comenzó a arder a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife, por lo que se alertó de inmediato al 112 Canarias.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, personal del Servio de urgencia Canario (SUC) y personales de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Afortunadamente, no hubo heridos, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria.
Los bomberos han difundido imágenes del momento del coche envuelto en llamas mientras trabajaban para sofocar el fuego.
Anoche, efectivos de @BomberosTf extinguieron un incendio que afectó a un vehículo en TF-1, sentido Santa Cruz de #Tenerife, a su paso por Güímar— 112 Canarias (@112canarias) October 19, 2025
➡️ Intervinieron @guardiacivil @carreterasTF y personal del #SUC . No se realizan asistencia sanitarias pic.twitter.com/RX466oyMOq
El segundo vehículo en llamas en la TF-1 el mismo día
Este sábado, los bomberos también actuaron en el incendio de otro vehículo en la TF-1. En esta ocasión fue en la vía de acceso a la autopista desde la zona de Añaza.
Además, se extinguió otro fuego en un coche en la avenida Reyes Católicos, en Santa Cruz de Tenerife.
En ninguno de los dos incidentes fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.
En las actuaciones participaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que colaboraron en la seguridad de la zona y en la regulación del tráfico.