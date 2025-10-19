sucesos

Arde un coche en la TF-1

Es el tercer vehículo incendiado en la Isla en las últimas 24 horas
Arde un coche en la TF-1. 112 Canarias
Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron este sábado por la noche en un incendio que afectó a un vehículo en la Autopista del Sur (TF-1).

El coche comenzó a arder a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife, por lo que se alertó de inmediato al 112 Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, personal del Servio de urgencia Canario (SUC) y personales de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Afortunadamente, no hubo heridos, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria.

Los bomberos han difundido imágenes del momento del coche envuelto en llamas mientras trabajaban para sofocar el fuego.

El segundo vehículo en llamas en la TF-1 el mismo día

Este sábado, los bomberos también actuaron en el incendio de otro vehículo en la TF-1. En esta ocasión fue en la vía de acceso a la autopista desde la zona de Añaza.

Además, se extinguió otro fuego en un coche en la avenida Reyes Católicos, en Santa Cruz de Tenerife.

En ninguno de los dos incidentes fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

En las actuaciones participaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que colaboraron en la seguridad de la zona y en la regulación del tráfico.

