Arden varios coches en Santa Cruz de Tenerife

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han extinguido este sábado dos incendios que afectaron a vehículos en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El primer incendio se registró en la vía de acceso a la TF-1 desde la zona de Añaza, mientras que el segundo tuvo lugar en la avenida Reyes Católicos, también en la capital tinerfeña.
En ninguno de los dos incidentes fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios.
En las actuaciones participaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que colaboraron en la seguridad de la zona y en la regulación del tráfico.
Otro incendio en una vivienda
Efectivos de Bomberos también han intervenido en la tarde de este sábado en un incendio declarado en una vivienda en el municipio de Granadilla de Abona, según informó el 112 Canarias.
Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Por el momento, se desconoce si hay personas afectadas.