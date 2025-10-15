Un incendio arrasa parte de una vivienda en Tenerife

Bomberos de Tenerife con base en Guía de Isora fueron activados este martes, sobre las 21.00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para intervenir en el incendio de una vivienda en el municipio de Adeje, concretamente en la zona de Tijoco.
Llegados al lugar, comprobaron que el fuego se había originado en la cocina, por lo que procedieron a extinguirlo y a ventilar el inmueble para liberarlo de humo. En el lugar también estuvieron presentes Voluntarios de Adeje y la Policía Local.
Vuelco de un camión en Santa Cruz
Por otro lado, bomberos del parque de Güímar fueron activados sobre las 12.20 horas debido a un accidente de tráfico en la TF-1, sentido Santa Cruz. Un camión sufrió un vuelco lateral a la altura de la montaña del Socorro, en Güímar, y su conductor fue extraído del vehículo por trabajadores del Servicio Conservación de Carreteras que se encontraban prestando servicio en las inmediaciones.
A su llegada, los bomberos procedieron a señalizar y asegurar la zona, realizaron una primera valoración del afectado y se encargaron de desconectar las baterías principal y auxiliar del camión. Además, controlaron una fuga de combustible hasta garantizar que no existía riesgo de vertido. En el dispositivo intervinieron también la Guardia Civil, personal de mantenimiento y limpieza de vías y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de la asistencia al afectado.
Incendio en Icod de los Vinos
Finalmente, efectivos del parque de Icod de los Vinos fueron activados sobre las 10.30 horas por un incendio en una estación transformadora situada en la calle La Bandurria. Una vez en el lugar, contactaron con la empresa para que cortara el suministro eléctrico, balizaron la zona caliente para evitar accidentes y realizaron un servicio preventivo hasta que pudieron acceder al cuarto, comprobando que no era necesaria la extinción ni la ventilación. Acudieron la Policía Local y la Guardia Civil.