INSULARIA comienza su viaje por Canarias y aterriza en La Palma con la sección Panorama

Tras clausurar con éxito sus actividades en El Hierro, INSULARIA – Islas del Mundo en Red inicia su siguiente etapa con la sección Panorama, que llevará a las Islas Canarias una muestra diversa de historias creadas desde distintos territorios insulares del planeta.
La isla de La Palma será la primera parada de este viaje con dos citas en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma: El lunes 13 y el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas.
El primer programa incluirá los títulos Cross my heart and hope to die (Sam Manacsa), Hide that beard! (Sophie Louÿs), Shooting watermelons (Antonio Donato), Calma Chicha (Arnau Cloquells) y Los últimos vientos (Juan Francisco Cox). Este último corto se hizo con el galardón del Jurado Oficial y con el Premio Medioambiental, otorgado en colaboración con el Festival Isla Verde de Cuba.
En la segunda jornada se presentará Entre dos islas (Hideki Nakazaki), La isla errante (Pablo Borges), When the trees comes (Berglind Þrastardóttir), Buffer zone (Savvas Stavrou), Sirenès (Mermaids) (Dir. Sarah Malléon) y The first setting sun of summer (Asteris Tziolas).
Con Panorama, el festival reafirma su vocación de llevar el cine de las islas del mundo a todos los rincones del archipiélago canario, consolidando su papel como punto de encuentro entre culturas, territorios y miradas.
INSULARIA – Islas del Mundo en Red cuenta con el patrocinio de Promotur – Turismo de Islas Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de El Hierro y la colaboración de los ayuntamientos sede del festival.