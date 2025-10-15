“Sentimos una afinidad natural con INSULARIA”: Matt Lloyd, director del GSFF, destaca el vínculo entre Escocia y Canarias a través del cine

El intercambio entre Escocia y Canarias ha encontrado en el Festival INSULARIA – Islas del Mundo en Red un punto de conexión natural. En su nueva edición, el certamen dedica la sección Isla Invitada a Escocia, en una colaboración especial con el Glasgow Short Film Festival (GSFF), uno de los eventos más prestigiosos del cine corto a nivel internacional.
El director del GSFF, Matt Lloyd, destaca el valor simbólico y cultural de este encuentro, que une a dos territorios geográficamente distantes pero hermanados por su espíritu insular y su pasión por el cine. “Nos alegra muchísimo esta oportunidad única de compartir el talento cinematográfico escocés con el público de INSULARIA y de ser considerados una isla hermana”, afirma Lloyd. “Aunque Escocia no es una isla en sí misma, su cultura y su perspectiva son muy distintas de las de su vecina Inglaterra, y cuenta con alrededor de 900 islas, unas 100 de ellas habitadas, cada una con su propio carácter comunitario. Por eso, sentimos afinidad con la propuesta de INSULARIA de entender el cine como una ventana a la diversidad cultural que ofrecen los territorios insulares”, añade.
Desde su experiencia al frente del festival escocés, Lloyd identifica en el cine de su país una identidad marcada por contrastes: “La introducción de INSULARIA sobre Escocia capta un elemento esencial: la coexistencia de dualidades (tradición frente a modernidad, mundo rural frente a urbano, introspección frente a rebeldía)”, comenta. “A esas yo añadiría superstición y mitología frente a razón, o crueldad frente a compasión. Son contradicciones que forman parte de nuestro carácter cultural, y que siguen muy presentes en el cine contemporáneo”.
Estas tensiones creativas se reflejan en obras que exploran temas de raza, género o migración desde miradas diversas y provocadoras. “Escocia se reivindica como una sociedad progresista y tolerante, pero esa imagen se pone a prueba cuando nuevas voces se hacen oír dentro de la cultura. El mejor cortometraje escocés actual enfrenta esas contradicciones con honestidad, franqueza y un oscuro sentido del humor”, afirma Lloyd.
El GSFF se ha consolidado como un referente internacional para los creadores emergentes, con una programación que combina talento local y miradas globales. “Presentamos cada año unas 30 nuevas películas escocesas en competición y otras tantas en secciones paralelas e industriales. Pero creemos que el cine escocés debe mostrarse siempre en un contexto global”, señala Lloyd. “Nuestra competición internacional reúne alrededor de 40 obras de todo el mundo, y cada año atraemos a Glasgow a cineastas, programadores y profesionales del sector, generando vínculos y colaboraciones que han impulsado muchas carreras”, explica.
En este sentido, la colaboración con INSULARIA adquiere una relevancia especial para el director del GSFF. “El intercambio y la colaboración internacional son vitales para el desarrollo de cualquier cultura cinematográfica, especialmente en territorios insulares”, afirma. “Es esencial preservar nuestra identidad, pero también abrirnos a nuevas influencias y voces. Esperamos que las películas escocesas que han llegado a Canarias sirvan de inspiración a los cineastas locales, y que pronto podamos ver cine canario proyectado en Glasgow”, ha sellado el del Glasgow Short Film Festival.
Gracias a esta alianza, INSULARIA ha reunido una selección de 12 cortometrajes escoceses recientes, todos ellos presentados en las últimas ediciones del GSFF dentro del ciclo Scottish Films. Las obras llegan a Canarias en estreno nacional, mostrando la diversidad narrativa y estética del cine escocés contemporáneo, desde la ficción más íntima hasta el documental social y el cine experimental.
