Inversión insular de 120.000 euros para galerías de arte

El Consejo de Gobierno Insular aprobó las bases y la convocatoria de subvenciones para “la programación de las galerías de arte de Tenerife durante el periodo 2025-2026, con una inversión de 120.000 euros, destinada a impulsar la actividad expositiva y la proyección exterior de artistas locales”, detalló Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo.
Podrán acogerse a la convocatoria galerías de titularidad privada con domicilio social en la Isla, que mantengan programación estable durante al menos ocho meses y cuya actividad principal sea la exposición y venta de obras de arte.
“Los proyectos presentados -señaló el consejero insular de Cultura y Museos, José Carlos Acha- deberán incluir al menos el 50% de obras de artistas que desarrollen su trabajo creativo en Tenerife, reforzando el compromiso del Cabildo tinerfeño con la promoción del talento local y la consolidación del sector artístico insular”.
La cuantía total se distribuye de la siguiente manera: para empresas y empresarios individuales, 90.000 euros, y para entidades sin ánimo de lucro, 30.000 euros. La cuantía máxima por beneficiario será de 40.000 euros, sin superar el 80% del presupuesto del proyecto, explicó Acha.
Las ayudas cubrirán gastos relacionados con organización de exposiciones, hasta 20.000 euros; edición de catálogos, hasta 10.000 euros, y participación en ferias nacionales e internacionales, hasta 10.000 euros. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, y la justificación deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2026.