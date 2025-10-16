Jesús Barranco presenta en El Hierro su libro ‘Guerras absurdas de la historia’

El escritor Jesús Barranco presenta este jueves su nuevo libro, Guerras absurdas de la historia (2025), en el Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro). El acto contará con la presencia del autor y del también escritor Yauci Fernández, director de Ediciones Singularidad, que publica la obra, y se celebrará a partir de las 19.00 horas en el salón de plenos municipal.
En su tercer libro de divulgación histórica, Barranco presenta 10 hechos bélicos especialmente significativos por lo chocante de sus orígenes o de sus participantes, situaciones de lo más singulares que el autor aborda con humor “y un poquito de mala leche”, como es característico del estilo con el que aborda la forma de narrar el pasado.
Con ese tono desmitificador y humorístico, Jesús Barranco define al ser humano como Homo violentus, y subraya las guerras como algo que caracteriza a la sociedad humana desde sus comienzos”.