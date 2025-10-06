Joaquín Castro presenta ‘Una vida entre personajes’

El Real Casino de Tenerife, que se encuentra ubicado en el número 12 de la plaza de la Candelaria, en la capital tinerfeña, alberga este martes, a partir de las 19.30 horas, la presentación del libro Una vida entre personajes, una obra del escritor y crítico de arte Joaquín Castro San Luis.
El volumen recoge una serie de entrevistas a diversas personalidades, especialmente del mundo del arte y la cultura en el Archipiélago, realizadas por Joaquín Castro durante los últimos años y publicadas en DIARIO DE AVISOS, del que el autor de la obra es colaborador habitual y publica también una columna semanal.
Joaquín Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL), así como en Ciencias de la Información por el mismo centro universitario. Diplomado en Relaciones Laborales, ha sido funcionario de carrera del Cuerpo de Administradores Generales del Gobierno de Canarias.