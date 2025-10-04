José Luis Gigirey gana el XII Naturajazz con ‘Pinceladas’

El proyecto Pinceladas, del artista José Luis Gigirey (categoría Resto del mundo terrestre) ha logrado sumar 117 puntos, alzándose como ganador del Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza de Naturajazz, el festival de jazz y fotografía que celebra cada año el Organismo Autónomo de Museos (OAMC) en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA).
El comité encargado de seleccionar las propuestas designó 11 proyectos finalistas, que se exhibirán en las veladas de jazz que tendrán lugar del 7 al 28 de noviembre. El concurso recibió imágenes provenientes de España, India, Italia y Argentina, “situándose en el mapa nacional e internacional de la fotografía de la naturaleza -destaca el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha-, lo que demuestra, una vez más, nuestro compromiso con la cultura y el apoyo a los creadores que muestran una sensibilidad especial hacia el entorno natural”.
CUANTÍAS
El ganador absoluto recibirá un premio de 4.000 euros brutos, mientras que los restantes proyectos finalistas cuentan con un galardón de 800 euros brutos cada uno. En Pinceladas, Gigirey comparte su visión artística de la fotografía. Pretende transmitir la belleza de las pequeñas criaturas que nos rodean como si de un pintor se tratase, pero, en este caso, los pinceles serían la cámara y, la naturaleza, el lienzo. Con el uso de diferentes técnicas fotográficas, va dando vida a cada imagen, a cada cuadro.
En la categoría Canarias terrestre, José Juan Hernández, con su serie Litorales de vida, logró el primer puesto. Eduardo Ramos, por Cómplices del Alisio; Sebastián Francisco Pagés González, con Islas Canarias-Territorio limitado, avifauna sin límites, y Amanhuy Duque Hernández, por Vida Chinija, son el resto de finalistas de la categoría.
Los trabajos finalistas se exhibirán durante los conciertos de ‘jazz’ que acogerá el MUNA entre el 7 y el 28 de noviembre
En el apartado Canarias submarina, Jesús Yeray Delgado Dorta, con su serie Ecos de Canarias, se alzó como ganador absoluto, con 116 puntos. La categoría Resto del mundo terrestre premió los trabajos de Eduardo Ramos Castañeda, con su serie El reino alado, seguido de Mario Suárez Porras, con Joyas del neotrópico, y Jesús Miguel González Palmero, con su trabajo Córdoba salvaje. Fauna entre bosques, ríos y dehesa. En cuarto puesto se situó Enrique del Campo Manzano por Fauna de las Islas Galápagos. Finalmente, la categoría Resto del mundo subacuático reconoció a Jesús Yeray Delgado Dorta, con la serie El pulso del océano.
Los proyectos seleccionados en el certamen se proyectarán en el MUNA mientras los asistentes disfrutan de los ritmos del jazz en los conciertos gratuitos, hasta completar el aforo, que comenzarán a partir del 7 de noviembre, con una duración aproximada de una hora y media.