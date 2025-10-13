Blas Rivero y Lourdes Bethencourt conquistan la XII Electron Fuertebike 2025 en una edición para el recuerdo

Bajo un cielo despejado y con el viento majorero como testigo, la XII edición de la Electron Fuertebike volvió a poner a Fuerteventura en el centro del MTB canario. El pasado 27 de septiembre, más de 700 ciclistas se dieron cita en La Oliva para enfrentarse a los espectaculares recorridos de 45 y 72 kilómetros que atraviesan el norte de la isla, combinando deporte, naturaleza y compromiso social.
Una edición vibrante que dejó nuevos campeones, instantes para la memoria y un ambiente que convirtió el evento en una auténtica fiesta del ciclismo.
Blas Rivero y Lourdes Bethencourt, los más fuertes en la maratón
En los exigentes 72 kilómetros del recorrido maratón, la victoria absoluta fue para Blas Arturo Rivero Betancor, del CD Z2 Bike, quien cruzó la meta con un impresionante tiempo de 2:20:25. Muy cerca, a tan solo tres segundos, llegó Antonio Padrón García, seguido por Juan Ignacio Brito Rodríguez, quien completó el podio tras una carrera muy disputada.
En la categoría femenina, la gran vencedora fue Lourdes Bethencourt Trujillo, que supo gestionar con cabeza y piernas un trazado tan bello como técnico. Tras ella, completaron el podio Ureña Alonso Chinea y María Greta Rodríguez Borin, ambas con un rendimiento sobresaliente en una jornada exigente por el calor y el desnivel acumulado.
Medio maratón (45 km): emoción hasta el último pedal
La media distancia tampoco se quedó corta de emoción. El primero en cruzar la meta fue Karel Henricus Jules Pruijn, que marcó el ritmo desde los primeros kilómetros y no soltó el liderato. Le siguieron Gabriel Pérez León y Héctor Alfaya González, que mantuvieron una intensa lucha por las plazas de honor.
En categoría femenina, la ganadora fue Icha Quevedo Cabrera, con una actuación sólida de principio a fin. El segundo lugar fue para Nilda Mariela Báez, que ya sabe lo que es subir al podio en esta prueba, y Carolina González Hierro cerró el trío de campeonas con una gran remontada en el último tramo.
Emotivo reconocimiento a Jesús González
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue el merecido homenaje a Jesús González, quien recibió un premio conmemorativo por su implicación durante todos estos años con la Fuertebike. Su figura ha sido clave para el crecimiento de la prueba y, sin duda, es parte de su historia. La ovación fue unánime entre corredores, organización y público.
Un evento que va más allá del deporte
La Electron Fuertebike 2025 volvió a demostrar que es mucho más que una carrera. Conciertos, actividades familiares, tracks recargables y una clara apuesta por la sostenibilidad completaron una jornada donde el deporte convivió con el respeto por el medio ambiente.
La organización —a cargo de Columbus Eventos, con el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura— volvió a destacar el valor turístico y deportivo de esta prueba, que ya es una referencia en toda Canarias.
Fuerteventura, escenario ideal para el MTB
Paisajes volcánicos, senderos costeros, subidas exigentes y bajadas rápidas. La Electron Fuertebike ofreció de nuevo un recorrido inigualable, en el que cada participante —desde los más veteranos hasta los debutantes— pudo disfrutar del verdadero espíritu del MTB.
Con una edición más a sus espaldas, el evento se reafirma como un punto de encuentro para deportistas locales y visitantes, que encuentran en La Oliva no solo un desafío deportivo, sino también un lugar donde compartir valores, comunidad y amor por el ciclismo.