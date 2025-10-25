La búsqueda y el hallazgo: Periplo inicia su despedida

De los mapas a las rimas, de la tinta al papel y del cielo al fondo del océano, Periplo 2025, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, dedica este sábado su penúltima jornada a explorar el concepto de viaje, de búsqueda y de descubrimiento desde el inicio del ser humano hasta el futuro inexplorado.
El jefe de localizaciones Jorge Noguerales, el historiador Kevin Wittmann, la filóloga Lola Nieto, la periodista Ebbaba Hameida, el piloto subacuático Héctor Salvador y el fotoperiodista Gervasio Sánchez protagonizan los encuentros en el Complejo Turístico Costa Martiánez a partir de las 11.00 horas. Además, se podrá visitar en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe la exposición Cumbres a la vista. Miradas desde la montaña, de 16.00 a 20.00 horas.
CARTOGRAFÍAS
Jorge Noguerales ha formado parte de superproducciones cinematográficas como Aliados (2016), Han Solo: una historia de Star Wars (2018) o Eternals (2021). Junto al periodista Leo Santisteban, Noguerales presenta el libro La película de mi viaje (2025), una crónica en la que relata un itinerario personal, con la pandemia como telón de fondo, utilizando su sensibilidad profesional como marco para un cambio interior.
Kevin R. Wittmann es un historiador especializado en la historia de la cartografía. Acude a Periplo a compartir La huella de los mapas. Cartografías de lo humano (2023), donde conversará (12.00 horas) con el periodista Eduardo García Rojas.
Entre kanjis, templos y poemas, la filóloga hispánica Lola Nieto se sumerge en una travesía evocadora que le abre la puerta a la pérdida, al cuidado de la vida y a la capacidad de la gramática como elemento de metamorfosis. En Periplo hablará (13.00 horas), en compañía de la editora Pilar Rubio Remiro, de La isla desnuda (2024), un ensayo que intercala la prosa y la poesía, en el que ahonda en su etapa en Kyoto, invitando al lector a sentir Japón a través de sus páginas.
Ebbaba Hameida nació en los campamentos saharauis de Tinduf, una cuna que la llevó a crecer inmersa en dos culturas, dos idiomas y dos formas de entender el mundo. Vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España y periodista en RTVE desde 2018, presenta (18.00), en un diálogo con Nicolás Castellano, Flores de papel. Esta novela narra la historia del pueblo saharaui a través de tres generaciones de mujeres.
Héctor Salvador es ingeniero aeronáutico y ha trabajado en la Agencia Espacial Europea. Pero no viene a Periplo a hablar de estrellas. Tras formarse como instructor de buceo y piloto de sumergibles, centró su vida en los océanos. Con José Naranjo como entrevistador, pondrá el foco (19.15) en lo desconocido bajo la superficie marina.
Fotoperiodista con cuatro décadas de experiencia documentando conflictos armados por todo el mundo, Gervasio Sánchez conversará esta noche (20.30) con Nicolás Castellano y Rosa María Calaf acerca del papel del periodismo en los conflictos internacionales, sobre cómo todo debe partir desde el respeto hacia las víctimas.
La agenda del festival, que también hoy incluye la iniciativa Entre memorias y mareas (22.00), previa inscripción en el correo electrónico periplosecreto@festivalperiplo.com, se puede consultar en su sitio web: festivalperiplo.com.