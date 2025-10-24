La capital tinerfeña inaugura la Casa de la Historieta Manuel Darias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Cine + Cómics inauguraron anoche la Casa de la Historieta Manuel Darias. Ubicado en el entorno de la calle de La Noria, el nuevo espacio expositivo abre sus puertas coincidiendo con el XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife y cuenta con una exposición permanente dedicada al crítico de cómic, colaborador de DIARIO DE AVISOS con su página Historieta, que publica desde hace más de 50 años.
Además, el recinto cultural albergará muestras de carácter temporal dedicadas al tebeo español. La primera es Ronson: neorrealismo personal de César Sebastián, que se puede visitar hasta finales de noviembre.
Santa Cruz Cómic 2025, que durante el último mes ha inaugurado exposiciones en diferentes salas de Canarias, concentra sus actividades presenciales desde ayer y hasta el domingo en la capital tinerfeña. La plaza del Príncipe y el Museo Municipal de Bellas Artes son los espacios donde se desarrollan la mayor parte de las 30 actividades organizadas por la Fundación Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna.
Esta amplia agenda dedicada al arte secuencial, que se puede consultar en el sitio web www.santacruzcomic.es, contempla, por ejemplo, un Artist Alley en la plaza del Príncipe, con más de 70 artistas.
Santa Cruz Cómic 2025 reconocerá mañana (20.00 horas) el talento del cómic con su entrega de premios en TEA Tenerife Espacio de las Artes.