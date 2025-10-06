La Feria del Libro de La Laguna rinde tributo a Luis Alemany, Jaime Mir y Fernando Senante

La 37º Feria del Libro de La Laguna volverá a llenar de letras y cultura la ciudad entre este jueves, día 9, y el domingo, 12 de octubre. Organizada por la Asociación de Libreros de Tenerife (Aprolite), el Gobierno de Canarias -a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Dirección General de Comercio- y el Ayuntamiento, la feria reunirá a 25 librerías y otras tantas editoriales, así como a diversas entidades culturales. Además, para ampliar la diversidad creativa de su oferta, contará con un espacio destinado al fanzine.
El encuentro lo presentaron ayer el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno regional, Cristóbal de la Rosa; el consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa.
RESPALDO INSTITUCIONAL
La plaza del Cristo será la sede principal de la feria, que en su trigesimoséptima edición va a rendir homenaje a los escritores Luis Alemany, Fernando Senante y Jaime Mir, fallecidos este año. El Gobierno de Canarias ha reforzado su apoyo a la cita literaria, merced a un acuerdo de coproducción que posibilita una mayor implicación en su organización y el desarrollo de las actividades.
El programa contempla más de un centenar de propuestas, literarias, profesionales y familiares. Entre los autores que acudirán figuran Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Amaia Arrazola, Cristina Oñoro, Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallego, Miguel Fernández y Daniel María. Del mismo modo, se presentarán nuevos autores y autoras de la Escuela Literaria, así como de editoriales regionales.
Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero concentrarán los encuentros con escritores, las presentaciones y los debates, mientras que la Zona Diversidad -que incluye los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños– estará dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas. A todo ello hay que añadir una zona gastronómica y un escenario para conciertos, teatro, danza, circo y pasacalles. La participación de festivales como el Clownbaret (FIC), La Noche de los Cuentos o Loba aportará contenidos propios.
La feria cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife y la colaboración de empresas y entidades como Cajasiete, Spar Tenerife, Heineken, Fuentealta, Imprenta Reyes, Fedeco, Lapanera, Colectivo Loba, Festival Época, Uve de Vida, Troysteatro, La Gaveta Literaria y Garabato Cultural. Toda la información y la programación al completo podrán consultarse en la web www.ferialibrotenerife.es.
Desde que naciera en 1988, la feria ha sido punto de encuentro para lectores, autores y profesionales del sector editorial. Su traslado a La Laguna en 2021 marcó una nueva etapa: la ciudad Patrimonio de la Humanidad se transformó desde entonces en su sede permanente, convirtiendo la plaza del Cristo en un gran recinto al aire libre donde la literatura se entrelaza con la vida urbana, el comercio y la participación ciudadana.
El encuentro, que forma parte de la Red Nacional de Ferias del Libro junto a más de 40 iniciativas de toda España, se ha situado en un contexto nacional de primer nivel. Aprolite, entidad que agrupa a 135 librerías de la provincia y pertenece a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), impulsa esta feria para visibilizar el talento editorial canario y fortalecer su conexión con la industria del libro en el resto del país.