La Fundación CajaCanarias celebra en Garachico un nuevo ciclo de piano y canto

La Fundación CajaCanarias celebra este viernes y el 25 de octubre la tercera edición de su ciclo de piano y canto lírico en su espacio cultural de Garachico (calle Esteban Ponte, 31). La iniciativa propone un recorrido musical por diferentes estilos y épocas de la de la mano de la pianista Mara Jaubert y las voces de Cristina Calvo, Deyana Savova, Augusto Brito y Rosina Herrera. Ambas sesiones comienzan a las 19.00 horas y las entradas, con un precio a partir de tres euros, se encuentran a la venta en la web www.cajacanarias.com.
En la cita de hoy, Paisajes líricos, Mara Jaubert y las sopranos Cristina Calvo y Deyana Savova proponen un viaje musical a través de obras de Mendelssohn, Brahms, Schubert, Mozart, Delibes, Bizet, Gounod, Offenbach, Torroba, Penella, Valverde, Obradors y Giménez.
La segunda sesión, la del 25 de octubre, se denomina Concierto lírico y tendrá como protagonistas al barítono Augusto Brito, la soprano Rosina Herrera y Mara Jaubert al piano. El programa propone un inspirador recorrido por el universo musical de Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart.