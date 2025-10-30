La Fundación DIARIO DE AVISOS distingue el talento y la excelencia en los Premios Taburiente 2025

La décima edición de los Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS se celebra esta noche en el Teatro Leal de La Laguna, que luce aforo completo tras agotarse las invitaciones nominativas semanas antes del evento.
La gala, producida por el Grupo Plató del Atlántico, rinde homenaje a once personas y entidades cuya trayectoria destaca por su excelencia, liderazgo y originalidad. Entre los galardonados de este año figuran Félix Sabroso, Nía, José Manuel Ramos, Moncho Borrajo, Maribel Nazco, Santiago González, Rafa Méndez, Sur Film, José Fernando Cabrera y Javier de Paz, junto a una mención especial a los niños y niñas víctimas de las guerras, un gesto que recuerda el compromiso social y humano que caracteriza a estos reconocimientos.
Durante la ceremonia, los Premios Taburiente 2025 no solo se destacarán su ejemplares trayectorias, sino que también se reivindica la importancia de conmover, inspirar y sembrar futuro, esencia que ha definido esta distinción a lo largo de sus diez ediciones.
El acto, que se desarrolla en un ambiente de emoción y celebración, se emitirá a través de Atlántico Televisión y el canal internacional de TVE, llevando el espíritu de los Premios Taburiente más allá de las fronteras del Archipiélago.