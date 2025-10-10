cultura

‘La isla del tesoro’ inaugura la oferta de teatro en el Otoño Cultural CajaCanarias

La función, de InHabitants, tiene lugar este sábado al mediodía en el espacio de la fundación en Santa Cruz de Tenerife
InHabitants pone en escena una adaptación de la célebre novela de Robert Louis Stevenson. / DA
La Fundación CajaCanarias inaugura la programación teatral de su Otoño Cultural 2025 con La isla del tesoro, una adaptación para toda la familia de la célebre novela de Robert Louis Stevenson, a cargo de la compañía InHabitants. La función tendrá lugar este sábado, a partir de las 12.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas, con precios a partir de tres euros, se encuentran a la venta en el sitio web www.cajacanarias.com.

La isla del tesoro invita al público a embarcarse junto a Jim, un joven que, entre piratas, navíos e islas desiertas, emprende una emocionante aventura en busca de un mítico tesoro. Sin embargo, más allá del oro, descubrirá el auténtico valor de la amistad, el coraje y la elección entre el bien y el mal. Galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo Multidisciplinar en Fetén 2025, esta propuesta combina acción, emoción y reflexión en un montaje rebosante de imaginación y autenticidad.

