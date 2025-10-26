La Justicia halla un remedio para tratar bien a víctimas del machismo

No era nada sencillo, pero es obvio que se han puesto las pilas. Todo apunta a que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias no solo cumplirá con su anuncio de dotar de un espacio digno antes de fin de año para las víctimas de violencia de género en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, sino que incluso la solución puede empezar a estar en funcionamiento a finales del mes que viene, al menos parcialmente.
Hay que insistir que el remedio a este problema no es fácil en absoluto, porque es sabido que el Palacio de Justicia capitalino resulta tan insuficiente para las necesidades de los tribunales isleños que los operadores jurídicos boicotearon la inauguración del mismo porque ya en 1996 se quejaban de lo inadecuado del inmueble para cumplir con su objetivo.
Pero cuando hay voluntad se suman los esfuerzos y el equipo de la Consejería ha trabajado de la mano con la decana provincial, la magistrada Esmeralda Casado, y con los propios juzgados de violencia contra la mujer directamente afectados.
¿La solución? Si no hay espacio dentro, se busca fuera, y por eso se ha optado por trasladar el Tribunal de Instancia Número 6 al cercano edificio El Cabo, que también alberga -por citar un ejemplo- al Colegio de Abogados provincial.
Respecto a dicho traslado, los preparativos se encuentran muy avanzados, a tal punto que el mobiliario ya está allí y las obras de adecuación igualmente se han llevado a cabo. Ahora le toca el turno a Telecomunicaciones, cuya misión es instalar tanto los datos como la red para que dicho tribunal pase definitivamente a estas dependencias, que ocupan una superficie aproximada de 250 metros cuadrados.
Hasta aquí, lo que puede estar solucionado en apenas un mes, pero aún queda otra parte.
Con el espacio así liberado en el Palacio de Justicia, el Juzgado de lo Penal Número 6 pasa de compartir zona con los dos de violencia de género a subir a la planta que pronto abandonará el referido de Instancia, gracias a los cual se podrán ampliar la reservada a la atención de los caso de VioGén.
Mucho más espacio
Fuentes de la Consejería detallaron además a este periódico que con esta medida los juzgados de violencia machista tendrán a su vez un espacio de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, lo que permitirá habilitar unas salas que permitan tratar con dignidad a las víctimas, empezando por su privacidad.
Cabe recordar que fue una exclusiva de DIARIO DE AVISOS a partir de la denuncia elevada por Intersindical lo que desveló que, en la actualidad, las dependencias reservadas para las denunciantes de esta lacra social carecen del mínimo exigible al no contar ni con acceso a un servicio ni dotación de máquina expendedora de agua y alimentos, pese a que no pocas de estas mujeres acuden acompañadas de sus hijos e hijas menores.
Estas carencias son tan evidentes que hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, y la fiscal general regional, María Farnés Martínez, se hicieron eco de las mismas.