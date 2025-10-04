La Laguna se adentra en la cultura brasileña de la mano de Tensamba 2025

Tensamba La Laguna 2025 se despliega hoy domingo en la plaza del Adelantado entre las 10.00 y las 22.00 horas. La iniciativa, de carácter gratuito, organizada por el Ayuntamiento y la producción del festival, reúne música, danza, deporte, artesanía y reflexión. Se trata de un punto de encuentro entre Canarias y Brasil que muestra un compromiso con la cultura, la igualdad, la sostenibilidad y el diálogo, además de la dinamización de la economía local.
A lo largo del día, la plaza del Adelantado acoge un mercadillo de artesanos y una exposición fotográfica de João Tinoco y Javier Pino, así como la instalación inmersiva Los biomas de Brasil, de Glauce Lima de Oliveira, que invita a la sensibilización medioambiental. Una propuesta artística que nace de la colaboración entre la asociación brasileña Plantarina Floresta Urbana y la Universidad de La Laguna, para invitar al público a recorrer grandes espacios naturales a través de sus colores, sonidos e imágenes.
El deporte tendrá un papel destacado mediante exhibiciones de jiu-jitsu y capoeira a cargo de academias y colectivos locales. La batucada inclusiva del Centro Ocupacional Isla Baja ofrecerá un ejemplo de cómo la música contribuye a la cohesión y a la participación de personas con diversidad funcional.
La oferta musical se completa con los conciertos de Choro das Ilhas, Da Bahia a Minas y Maracatú 4uno, que permitirán acercar al público géneros representativos del patrimonio artístico brasileño, como el choro, la música popular brasileña, la samba y los ritmos regionales. En paralelo, se celebrarán talleres de samba y de instrumentos reciclados, dirigidos por Renata Farías y Alessandro Ferrato, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la creatividad a través de la educación en valores.
Tensamba La Laguna 2025 aspira a atraer a entre 600 y 1.000 personas, generando un impacto positivo tanto en el tejido cultural como en la economía local, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la artesanía.
El Ayuntamiento y Tensamba reafirman con esta iniciativa su “compromiso conjunto con la cultura, la inclusión, el deporte y la sostenibilidad”. “Tensamba La Laguna 2025 se presenta, en definitiva -señalan sus impulsores-, como una oportunidad para fortalecer los lazos entre Canarias y Brasil, ofrecer un espacio de convivencia ciudadana y proyectar a La Laguna como referente del diálogo intercultural”.