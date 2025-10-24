La película ‘Pizza Fritta’, de Domingo de Luis, compite en la 40ª Mostra de València

Pizza Fritta, ópera prima en el largometraje del cineasta tinerfeño Domingo de Luis, compite en la sección oficial de la 40ª Mostra de Valéncia, que se celebra desde el jueves y hasta el 2 de noviembre.
El largometraje es una coproducción con Italia, bajo la producción ejecutiva de María Santana, que transita entre la ficción y el documental y trascurre en la Sanità, un barrio popular napolitano estigmatizado por la Camorra.
El film presenta al espectador a Carlo, un joven director y actor que ha crecido en sus calles, que quiere crear un espectáculo en el que dar voz a la gente del barrio mediante las numerosas recetas que conforman la gastronomía napolitana. En su búsqueda, encuentra a Ivan, un niño que sueña con ser el mejor chef de Nápoles. Carlo no dudará en incorporarlo al espectáculo.
Domingo de Luis es director del cortometraje Última toma (2007), un plano secuencia que cuenta en su palmarés con numerosos reconocimientos internacionales. También ha dirigido los cortos La niña (2016), Popoff (2016) y Zapato roto (2019), con un amplio recorrido, asimismo, en festivales internacionales.