La Sinfónica estrena este viernes ‘Emergence’, una obra de Ferran Cruixent

La Sinfónica de Tenerife propone esta semana una experiencia musical que recorre visiones de la naturaleza como fuerza creadora y transformadora. La consagración de lo nuevo, el concierto de este viernes (19.30 horas) en el Auditorio de Tenerife, contará en el podio con Pablo González, director principal invitado de la formación.
La propuesta reúne dos de las obras más influyentes del repertorio sinfónico: La Mer, de Claude Debussy, y la revolucionaria La consagración de la primavera, de Ígor Stravinski. El programa se completa con el estreno de Emergence (Finding La Mer), partitura encargada por la orquesta al compositor Ferran Cruixent y concebida específicamente para el concierto.
“Este programa nos invita a un viaje sonoro en el que la naturaleza se convierte en símbolo de creación, cambio y fuerza primigenia”, señala Pablo González. “Son obras que nos sumergen en un lenguaje rítmico, tímbrico y expresivo de enorme intensidad emocional, desde el océano hasta la tierra”.
La velada se abre con el estreno mundial de Emergence (Finding La Mer), firmada por Cruixent como un homenaje a La Mer de Debussy. Inspirada en la idea de partículas que se unen para formar un todo inmenso y orgánico, la obra combina recursos electroacústicos y timbres poco convencionales para construir una textura envolvente de gran fuerza evocadora.
“Emergence encuentra en el mar una metáfora esencial: partículas aparentemente inconexas que se unen para formar un todo inmenso, profundo y eterno”, explica el propio Cruixent. “Es una oda a la supervivencia, a la esperanza, a la fuerza de la vida que renace en el agua”.
A continuación, La Mer (1905), de Debussy, que convierte el mar en una paleta de colores orquestales siempre cambiante, es una sinfonía de la luz y el movimiento. Y para finalizar, La consagración de la primavera (1913), de Stravinski, que irrumpe con su fuerza telúrica y visceral.
Las entradas están disponibles en la web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (de 10.00 a 17.00 horas). Quienes deseen profundizar en el programa podrán asistir el mismo viernes al Mirador musical, un encuentro que comienza a las 18.45 horas en la Galería Castillo del Auditorio de Tenerife, en el que participará Pablo González. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) organiza también una charla divulgativa (18.30 horas), en la Sala Avenida, impartida por Sergio Rodríguez González.