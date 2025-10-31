La solidaridad, el talento y la emoción iluminan los X Premios Taburiente

Solidaridad, talento y un llamamiento unánime a la esperanza y la paz han marcado la décima edición de los Premios Taburiente, unos galardones que anoche lograron reunir a cerca de 500 personas en una velada única celebrada en el Teatro Leal de La Laguna. Estos reconocimientos, de carácter nacional e internacional, que otorga anualmente la institución filantrópica del Decano de la prensa canaria, se erigen como una manifestación del respeto y admiración hacia los que, por méritos propios, han elevado los estándares de excelencia, originalidad y liderazgo en sus respectivos campos. Una labor que la Fundación DIARIO DE AVISOS impulsa desde el año 2015 y que en esta ocasión se ha traducido en once galardonados.
La X edición de los Taburiente ha estado marcada este año por un brillo singular, que ha hecho poner en alza la permanencia, compromiso y memoria de este homenaje en forma de reconocimiento público al talento y la entrega de quienes, desde diferentes ámbitos, hacen avanzar a la sociedad. Además, este año los reconocimientos no solos se han centrado en consagrar trayectorias ejemplares, sino en levantar la voz frente al sufrimiento, como el de los niños damnificados en las guerras que asolan el planeta. Un gesto de reivindicación de los derechos humanos más elementales que envuelve a estos reconocimientos de una dimensión especial que trasciende fronteras.
La gala, que comenzó a las 20.00 horas, reunió a numerosos invitados, entre los que se encontraban la presidenta y el vicepresidente del Cabildo insular, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, o el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, entre otras autoridades políticas, militares y civiles.
Tras los saludos y el posado en el photocall, las tablas del teatro se llenaron de luz para recibir a María José Enríquez, la presentadora del evento, que dio paso al primero de los galardones centrado en la mención especial del jurado en defensa de los derechos humanos y, en concreto, de los miles de niños que son víctimas inocentes en los conflictos armados en el mundo.
Este sentido reconocimiento, que puso en pie a todo el teatro, fue entregado por dos niños ucranianos, víctimas de la guerra en ese país, a la presidenta de la asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, María Rosa Halaby y a la responsable del envío de ayuda humanitaria a Gaza, Paula Karina Méndez, quienes en su discurso de agradecimiento aplaudieron un premio que “hace visible los efectos que la codicia de los adultos provoca en la infancia. En niños y niñas que sufren desplazamientos, violencia sexual, matrimonio forzosos o son convertidos en niños soldado. Que padecen un sufrimiento por la violencia que tiene efectos devastadores a largo plazo. Por ello, deseamos que la infancia, en cualquier lugar del mundo, tenga oportunidad de ser infancia. Sin violencia”.
Tras estas emotivas y realistas palabras, tocó el turno del segundo palmarés de la noche, que recayó en el periodista orotavense Santiago González a quien el jurado avala como ejemplo del talento y la excelencia periodística, al contribuir con seriedad y eficiencia a transformar la sociedad con noticias repletas de rigor e integridad. La estatuilla fue entregada por el consejero editor de DIARIO DE AVISOS y Premio Canarias de Comunicación, Carmelo Rivero.
González, que dedicó el premio a sus hijas, centró sus palabras en “la ayuda mutua y el trabajo en equipo tan necesario para hacer las cosas bien, máxime cuando atravesamos momentos muy complicados, no solo en el ámbito periodístico, sino en el país y en el mundo en general, donde están cambiando las cosas muy rápidas y no siempre para mejor. A los periodistas nos toca contarlo y tenemos que estar comprometidos en ayudar a desvelar lo que hacen los poderosos, sobre todo cuando en conflictos bélicos quienes lo pagan es la población. Esto nos tiene que hacer reflexionar”, sentenció.
Mensajes con sentimiento y denuncia social que se tornaron en un abrazo de humor con el siguiente premiado, el humorista Moncho Borrajo, uno de los grandes referentes de la interpretación y la cultura en España. El reconocido y querido artista orensano, afincado en Tenerife, recibió el galardón de manos de la guionista de cine y académica Laura Martel.
Niños desde Gaza tocan el corazón con sus mensajes: “No nos olviden”
La mención especial de los Premios Taburiente 2025 ha tenido a los niños damnificados por la guerra como los auténticos protagonistas de esta décima edición. Centenares de miles de niños y niñas son víctimas de los conflictos armados en el mundo. Pequeños que son el rostro más indefenso y castigado de las más de 20 guerras que existen ahora en diversas partes del mundo. Asesinatos y mutilaciones, ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de auxilio, alimentos, medicinas y acceso humanitario que se agrava cada día que pasa. Derechos vulnerados y obligaciones incumplidas por estados y organizaciones internacionales que miran hacia otro lado mientras la infancia, testigo de estas luchas de poder, son la parte que representa la vulnerabilidad extrema. Por todos ellos, esta distinción pretende elevar la conciencia social y llamar al compromiso colectivo, recordando que, desde nuestras islas, se siente y rechaza las atrocidades cometidas contra la infancia en cualquier lugar del mundo.
La mención especial de los Taburiente, que recogió la representante de la asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, María Rosa Habaly, llegó ilustrada con un desgarrador vídeo en el que algunos niños, víctimas del genocidio en Gaza, enviaron mensajes a los asistentes. Corazones rotos que solo pedían paz, mostraban su rechazo a la guerra, reclamaban ayuda y, a pesar de todo, dibujaban sonrisas confiando en que puede haber un mundo mejor para ellos y sus familias.
Habaly insistió con sus palabras en que “esta mención que concede la Fundación DIARIO DE AVISOS está dedicada a los más de 460 millones de niños y niñas que, según Unicef, viven actualmente bajo violencia armada”. En este sentido, criticó la impunidad de algunos gobiernos que desprecian y violan desde hace décadas las leyes internacionales, por lo que pidió “ser conscientes con nuestras responsabilidades, tanto a nivel individual, como corporativo o institucional. Siempre es hora para actuar y romper la complicidad de quienes justifican la guerra y promueven violencias, porque ahora estamos decepcionados por los dobles raseros de una respuesta internacional en función de dónde o quién genere la violencia”, destacó.
La activista clamó por “la defensa de los derechos humanos y la de los derechos de la infancia en todos los lugares del mundo ante una realidad cada vez más incierta y desconcertante que nos plantea el reto de si somos capaces de imaginar el futuro”.
Borrajo expresó que “mi discurso no viene en papel porque lo traigo en el corazón. Amo a esta tierra y este premio es importante porque viene de una isla que siento mía”. Un cariño hacia la canariedad que convirtió en un monólogo inteligente que hizo reír a carcajadas a todos los asistentes.
Sonrisas y aplausos que dieron paso a otro de los galardonados, el ejecutivo Javier de Paz, presidente de Movistar Plus, una de las plataformas audiovisuales más innovadoras y tecnológicamente. El empresario, que recibió su distinción de manos del ex presidente de la Audiencia Nacional y Premio Taburiente 2015, José Ramón Navarro, agradeció un “premio del que no me veo merecedor, quizás por mi timidez o por la superstición de que los galardones aparecen siempre al final de una vida o de una carrera. En mi caso, confío en que me quede mucho camino para cumplir más metas, pero comparto la mención especial hacia los niños víctimas de las guerras”.
El siguiente galardón se transformó en arte puro para hacer entrega a Maribel Nazco de la estatuilla que refleja la trayectoria de una de las figuras del arte contemporáneo en Canarias, quien ha dedicado su talento a abrir caminos de modernidad con una obra marcada por la innovación y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. El premio fue entregado por el consejero y vicepresidente de DIARIO DE AVISOS, Modesto Campos, a una emocionada galardonada que dedicó su reconocimiento a su familia y al universo artístico que definió como “complejo”. Además, aplaudió el compromiso de estos reconocimientos sociales hacia los derechos humanos.
La fuerza de una voz única tomó las tablas del Leal con la presencia del sexto galardonado de la noche, el cantante tinerfeño José Manuel Ramos, cuyo trabajo refleja el de un incansable guardián del folclore y de otros estilos latinos, presente en cada acorde y proyecto que emprende. El artista, que recibió el palmarés de la directora de Producción del Centro de la Cultura Popular Canaria, Anabel Leal, subrayó que “soy un representante de la cultura de la tradición oral, que es la que conforma la seña de identidad de la persona. No se puede vivir ajeno a ese origen y, por ello, mi labor se centra ahora en rescatarla de un sector de la población que tiene mucho que contar. Empecé a tocar la guitarra con 8 años y hoy, a mis 58, mantendré esta vocación hasta el final de mi vida”.
Ramos, agradecido, no solo agradeció de palabra el premio recibido, sino que lo devolvió en forma de melodía envolviendo al recinto lagunero de los acordes de su tema ‘No volveré’.
Tras la música llegó el turno del séptimo premio, el cual reconoció al director de cine grancanario, Félix Sabroso. Una mirada propia, irónica y comprometida que ha trazado una de las trayectorias más singulares del cine y la televisión con títulos como ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí’, ‘Los años desnudos’ o ‘La isla interior’ o, actualmente, con su serie ‘Furia’. Su estatuilla fue entregada, además, por otro de los grandes del séptimo arte, el director de cine tinerfeño, Juan Carlos Fresnadillo, Premio Taburiente 2024.
Sabroso expresó que “doy gracias a los que me han ayudado, pero también a los que me cerraron puertas porque así provocaron que siguiese caminando” y pidió a quienes gestionan poderes públicos o privados que “nunca excluyan al libre pensamiento y a la cultura, porque la brutalidad y la ignorancia derivada de este desprecio no va a actuar nunca selectivamente, y más temprano que tarde puede acabar haciéndolo en vuestra contra”.
De nuevo el arte volvió a aparecer en escena con el coreógrafo y bailarín tinerfeño Rafa Méndez, uno de los referentes de la danza y el arte escénico contemporáneo del país. La directora de RTVC, Paqui González, entregó el galardón a esta gran figura de la danza que ha forjado su carrera internacional en Italia, Reino Unido y Estados Unidos, donde ha colaborado con grandes nombres del espectáculo internacional como Raffaella Carrà, las Spice Girls Geri Halliwell y Emma Bunton, Tiziano Ferro o Mónica Naranjo. Méndez, emocionado, solo dio y repitió la palabra “gracias” porque “la vida y quienes me han rodeado me han hecho poder cumplir un sueño”.
Palabras envueltas en agradecimiento que sirvieron de antesala al octavo palmarés, con el que se reconoció la trayectoria de José Fernando Cabrera, un visionario que ha participado en la evolución del modelo de la industria del turismo en Canarias en las últimas décadas y ha sido impulsor, asimismo, de grandes hoteles en las Islas. Tras recibir su estatuilla de manos del empresario del grupo de alimentación Egatesa, Juan Pelayo, Premio Taburiente 2022, Cabrera dedicó su galardón a su esposa. “Cada día, cuando desayunamos, comentamos las ilusiones que tenemos para ese día, las cuales, muchas veces, se convierten en proyectos que compartimos con 400 compañeros más que son los que los llevan a la práctica”.
La gala, en su recta final, continuó para recibir a a Sur Film, la productora audiovisual de cabecera en España para los grandes estudios de cine de Hollywood, que ha sido también galardonada en esta edición. Fundada en Tenerife en 2006 se ha convertido en una industria de proyección internacional, manteniendo su principal base de operaciones en la Isla, y con sede también en Barcelona, Mallorca y Lisboa. Sus directores, Juan Cano y Andreas Wentz, recibieron el galardón de manos del compositor tinerfeño Diego Navarro, Premio Taburiente 2024.
Agradecidos y felices rememoraron los inicios de un proyecto que hoy ha situado a las Islas en platós naturales para grandes películas y series de televisión. “Comenzamos con la Warner Bros, cuando eligió El Teide para rodar ‘Furia de Titanes’, por eso cuando hemos escuchado que se planteaba prohibir los rodajes en este espacio nos hemos quedamos de piedra”.
El último galardón volvió a tener a la música como protagonista con la cantante grancanaria Nia, que este año ha triunfado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. De la mano del cantante, Chago Melián, agradeció un premio que dedicó a sus abuelos. “Significa que algo estoy haciendo bien”, dijo. Palabras que luego bordó a su voz, con la que deleitó al público asistente.
