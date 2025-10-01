La TF-5, de nuevo paralizada

La TF-5 se encuentra paralizada por segunda vez este martes. En esta ocasión se trata de un vehículo averiado a la altura del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.
El incidente provoca importantes retenciones en la vía en dirección Santa Cruz.
Las colas alcanzan el municipio de La Victoria de Acentejo y se han colapso vías aledañas, como la Carretera General del Norte, por lo que se pide máxima precaución y paciencia a los conductores que circulan a esta hora por la TF-5.
Un accidente a primera hora en la TF-5
A primera hora ya se registraban colas kilométricas en la misma vía a causa de una colisión entre dos vehículos a la altura de Las Chumberas, en La Laguna, también en dirección Santa Cruz.
Las retenciones llegaron hasta El Sauzal en plena hora punta, aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
En este accidente intervino la Guardia Civil, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Qué hacer ante una avería en la TF-5
Cuando un vehículo sufre una avería en la TF-5, una de las carreteras más transitadas de Tenerife, es fundamental actuar con rapidez y seguridad para evitar riesgos y minimizar el impacto en el tráfico. El procedimiento recomendado puede resumirse en los siguientes pasos:
- Mantener la calma y reducir la velocidad: si el coche empieza a fallar, hay que intentar no frenar bruscamente. Lo ideal es ir reduciendo la velocidad de forma progresiva para controlar la situación y evitar accidentes.
- Buscar un lugar seguro: siempre que sea posible, se debe desplazar el vehículo hasta el arcén o una zona de escape. Quedarse en medio de un carril de la TF-5 puede provocar retenciones inmediatas y aumentar el riesgo de colisiones por alcance.
- Señalizar la avería: lo primero es encender las luces de emergencia. El conductor y acompañantes deben colocarse el chaleco reflectante antes de salir del coche y, posteriormente, señalizar con los triángulos reglamentarios o, preferiblemente, con una luz de emergencia V-16, que ofrece mayor visibilidad.
- Proteger a los ocupantes: en la TF-5, donde el tráfico es intenso y los arcenes a veces estrechos, lo más seguro es que los pasajeros salgan del vehículo y se sitúen detrás de la valla de seguridad o en una zona alejada de la calzada.
- Avisar a los servicios de emergencia: lo siguiente es contactar con el servicio de asistencia en carretera o llamar al Cecoes 1-1-2, que coordina la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y otros recursos necesarios. Cuanto antes se gestione, más rápido se podrá retirar el vehículo y aliviar la congestión.
- Esperar la ayuda en condiciones seguras: nunca se debe permanecer dentro del coche, especialmente si está detenido en la vía, ya que el riesgo de alcance es alto en la TF-5.
Este tipo de incidencias son especialmente sensibles en la autopista del norte, donde las retenciones se generan con rapidez incluso en circunstancias normales. Una simple avería puede multiplicar los tiempos de espera y alargar los atascos varios kilómetros, sobre todo en horas punta. Por ello, además de actuar correctamente en caso de avería, los conductores deben extremar la precaución al circular y estar atentos a los avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT) o del propio Cecoes 1-1-2 sobre incidencias en la vía.