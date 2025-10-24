sucesos

Largas colas en la TF-1 por un accidente múltiple: solicitan precaución

Se pide máxima precaución para el resto de conductores que circulan por esta vía
Un accidente de tráfico en la TF-1 provoca importantes retenciones a esta hora del viernes. El incidente ha tenido lugar a la altura de la Arafo, en sentido sur.

En el siniestro se han visto implicados cuatro vehículos y ha sido necesaria la intervención de tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como de efectivos de Bomberos de Tenerife, Carreteras y de la Guardia Civil, que trabajan en la regulación del tráfico y la atención a los afectados.

  1. Triple accidente en la TF-1El 112 actualiza la información sobre el triple accidente en la TF-1

Por el momento se desconoce la gravedad de los conductores implicados. Se pide máxima precaución para el resto de conductores que circulan por esta vía mientras se restablece la normalidad, ya que las retenciones llegan a la altura de Candelaria.

