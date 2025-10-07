Leyendecker participa en Estampa con una propuesta de carácter multidisciplinar

Galería Leyendecker, el espacio ubicado en la Rambla de Santa Cruz, 86, en la capital tinerfeña, acude a la feria Estampa 2025, que tiene lugar desde mañana jueves y hasta el domingo en Ifema Madrid, con una propuesta curatorial que reúne obras de Richard Mosse, Jun Martínez, Eamon Monaghan y José Lerma.
Se trata de cuatro artistas que, desde lenguajes distintos -fotografía, pintura, escultura y retrato contemporáneo-, exploran nuevas formas de relación con el paisaje, la identidad y la memoria en tiempos de crisis ecológica y cultural. La selección traza así una constelación de obras autónomas, pero en resonancia. Las piezas proponen un recorrido afectivo, sensorial y político por territorios en tensión, donde la naturaleza y el cuerpo dejan de ser fondos pasivos para convertirse en agentes activos, testigos de transformaciones profundas.
En su serie fotográfica más reciente, Richard Mosse documenta la erupción volcánica de La Palma con una mirada tan bella como inquietante. Modelos vestidos con alta costura -Dior, Fendi, Balenciaga, Loewe- posan entre cenizas y lava, generando una estética incómoda donde el espectáculo y el desastre se entrelazan. Esta colisión entre glamur y catástrofe revela la banalización contemporánea del sufrimiento natural y convierte la isla herida en una pasarela crítica: un escenario que cuestiona tanto la mirada como sus formas de consumo.
Además, cabe destacar que esta serie surge de una sesión fotográfica encargada por el estilista Raphael Hirsh para The New York Times, al cual cada año se le encarga la edición de primavera para T Magazine, en colaboración con las grandes casas de moda, y para esta edición decidió contar con Richard Mosse y trasladar a todo su equipo hasta la isla de La Palma, algo que dio la vuelta al mundo.
Jun Martínez trabaja desde la materia del paisaje mismo. Sus pinturas recientes -a medio camino entre lo figurativo y lo abstracto- surgen de la temperatura, la combustión y las capas del territorio. Los colores parecen transpirar desde el lienzo, como si respiraran. Jun Martínez no representa el paisaje, lo convoca. Su práctica busca dejar hablar a la materia, confiando en que el pigmento, la vegetación y la vibración energética del entorno sean también lenguaje.
Cierra la tríada el artista irlandés Eamon Monaghan, cuyas esculturas funcionan como microrrelatos en tres dimensiones. En su serie Baseball on the Radio, el artista construye dioramas poéticos con materiales como arcilla epoxi, cartón, estaño y madera. Cada pieza es un pequeño escenario encapsulado que mezcla memoria y ficción. Como una transmisión radial interrumpida, sus obras contienen fragmentos narrativos que el espectador debe completar, convirtiéndose así en parte activa del relato.
A esta constelación se suma la presencia del artista José Lerma, cuya obra profundiza en los vínculos entre historia personal y relatos colectivos. La Galería Leyendecker presenta en exclusiva dos de sus retratos más recientes, piezas que condensan su particular lenguaje pictórico: gestual, matérico, profundamente emocional. José Lerma no busca representar rostros, sino evocar presencias. A través de capas gruesas de pintura, texturas deliberadamente rugosas y una paleta cromática intensa, sus retratos operan como monumentos fragmentados a figuras reales o simbólicas. En el contexto de esta propuesta curatorial, sus obras resuenan como un eco humano frente al paisaje en crisis: rostro y territorio, identidad y entorno, se reflejan mutuamente.
Richard Mosse, Jun Martínez, Eamon Monaghan y José Lerma no colaboran, pero dialogan. Comparten una misma urgencia: interrogar la mirada contemporánea sobre la naturaleza y sobre lo humano. Lejos de entender la representación como decoración, estos artistas la abordan como herramienta crítica y como forma de escucha. El arte, en este contexto, no es mero reflejo, sino sismógrafo de lo que tiembla, lo que muta, lo que resiste.
Esta propuesta de Galería Leyendecker en Estampa2025 se presenta como un viaje por sensibilidades cruzadas: de la imagen a la vibración, del colapso al retrato, de la ceniza al pigmento. En tiempos de aceleración climática, transformación identitaria y emergencia ecológica, el arte también puede ser forma de resistencia, de memoria y de advertencia.