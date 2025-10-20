Lo que la naturaleza nos enseña a cada paso

“Un libro que permite descubrir Anaga como ese espacio singular de gran diversidad biológica y geológica, donde convive la naturaleza con el ser humano y que nos debe llevar a respetar y conservar”. Esta definición, que figura en su contracubierta, puede servir tanto como antesala de Paseo natural por el Parque Rural de Anaga como para adentrarse en las más de 14.000 hectáreas que conforman este territorio del noreste de Tenerife, que se ubica en el macizo del mismo nombre, declarado en 2015 Reserva de la Biosfera por la Unesco.
El volumen es obra de José Ángel González Escalera (La Laguna,1952) y acaba de ser publicado por Turquesa Ediciones, el sello que dirige José Manuel Moreno, con la colaboración de los ayuntamientos de los tres municipios que comparten el parque rural, La Laguna, Santa Cruz y Tegueste, así como con la del Cabildo de Tenerife.
Catedrático de Biología y Geología en Secundaria, y con experiencia docente también en la universidad, José Ángel González comenta en una charla con DIARIO DE AVISOS que el origen de este libro se halla en una obra anterior, publicada hace 15 años. Ahora ese proyecto se ha ampliado y enriquecido de forma notable. En lo relativo a sus contenidos, pero igualmente en las imágenes de las que se sirve para ilustrarlos. Así, por ejemplo, si en esa edición anterior, “mucho más escueta, más sencilla”, figuraban alrededor de 700 fotografías, en la actual hay más de 1.300.
LA DOCENCIA
“Los últimos 30 años de mi carrera docente los desarrollé en el Instituto San Hermenegildo, hoy IES Profesor Martín Miranda, en La Cuesta”, explica el autor. “Durante ese tiempo -expone-, salía a caminar con los estudiantes por Anaga. Como había puesto en marcha la asignatura optativa de Fotomicroscopía, en esos paseos recogíamos muestras de las plantas, las llevábamos al laboratorio y nos dedicábamos a realizar observaciones sobre ellas a nivel microscópico”.
Paseo natural por el Parque Rural de Anaga es un completo estudio sobre este paraje que comienza abordando su origen remoto y lo vincula a la formación de la Isla. “El libro da cuenta de la estructura geológica y de la acción de esos agentes geológicos, describiendo los barrancos, los valles…”, expone González Escalera, quien añade que el volumen también analiza los tipos de suelo y su relación con los ecosistemas, así como la climatología que estos presentan.
A partir de ahí, el autor señala las especies vegetales que se hallan en dichos ecosistemas. “Las plantas aparecen con su nombre vulgar, el de su clasificación científica, sus características anatómicas-morfológicas… y luego, mediante fotografías, se muestran las raíces, los tallos, los frutos, las flores… De tal modo que puedan identificarse conforme a la estación del año en la que se visite Anaga”, apunta acerca de la exhaustiva descripción de una obra que, en sus 372 páginas, también se adentra en la fauna vertebrada e invertebrada.
Otro de los apartados del volumen propone al lector diversas rutas por el Parque Rural de Anaga que puede emprender. “Pero no se trata de un libro de rutas -puntualiza González Escalera-, sino una especie de guía en la que se le va indicando qué es lo que se va a encontrar en cada uno de esos itinerarios. De manera que si el lector opta por una de esas rutas, que coincide con una zona de fayal-brezal, por ejemplo, el libro le servirá de ayuda para identificar las plantas que va a contemplar en el transcurso de su recorrido”.
ETNOGRAFÍA
La última parte de Paseo natural por el Parque Rural de Anaga es de carácter etnográfico. “Ahí se habla de todos los caseríos que hay en Anaga, de los pequeños y de los más grandes, con su relevancia, sus características y su historia”, señala el autor. “Todo ello viene acompañado de un mapa en el que se encuentran sus respectivas ubicaciones”.
“La razón de ser de este libro es sobre todo didáctica. Es un trabajo que resulta accesible para cualquier persona, posea o no conocimientos científicos de la naturaleza. De lo que se trata, en definitiva, es de que cumpla la función de guía. De que el lector lo lleve consigo mientras pasea por Anaga y, a medida que avanza, cuente con una serie de referencias que profundicen en aquello que va contemplando”, pone de relieve José Ángel González Escalera.
PRESENTACIÓN
Paseo natural por el Parque Rural de Anaga se presentó el pasado 2 de octubre en La Laguna, en el antiguo Convento de Santo Domingo, en un acto en el que autor estuvo acompañado, entre otras personalidades, por el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), José García Casanova.