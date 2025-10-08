Maika Makovski regresa a Canarias para presentar en directo su último trabajo discográfico, ‘Bunker Rococó’

Maika Makovski, una de las artistas más relevantes y versátiles de la escena musical española, regresa con su nuevo álbum ‘Bunker Rococó’, un trabajo que marca un momento de plenitud y madurez en su carrera. Con motivo de su lanzamiento, la mallorquina ofrecerá dos conciertos únicos en Canarias en el mes de octubre: día 24, teatro El Sauzal, con Simón Salinas de telonero, y día 25, Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde
Estos conciertos serán la ocasión perfecta para descubrir en directo la evolución artística de Makovski, cuya trayectoria de más de dos décadas se ha caracterizado por la constante reinvención, la experimentación y la búsqueda de nuevas sendas creativas. En Tenerife, además, contará con la actuación como telonero de Simón Salinas.
Grabado en Bristol en el estudio The Playpen y producido por Ali Chant —colaborador habitual de la artista—, ‘Bunker Rococó’ combina crudeza y riqueza sonora, sencillez y épica, clasicismo y ruptura. El resultado es un álbum que refleja el diálogo entre lo orgánico y lo sintético, lo clásico y lo contemporáneo, alejándose de la inmediatez que domina la música actual para dar a cada canción su propio tiempo y espacio.
Uno de los elementos más personales e innovadores de este trabajo es la incorporación de ritmos étnicos macedonios, un deseo artístico que Maika acariciaba desde su primer contacto con la música del país de su padre. Así, el disco se convierte en un crisol de influencias, texturas y emociones.
El título, ‘Bunker Rococó’, condensa la esencia del proyecto: el “búnker” como refugio íntimo frente al ruido exterior, y el “rococó” como metáfora de vitalidad, fantasía y juego creativo que surgen en ese encierro voluntario.
Con este nuevo trabajo, Maika Makovski reafirma su condición de referente indiscutible de la música contemporánea y ofrece al público canario la primicia de un universo sonoro lleno de autenticidad, originalidad y emoción.
Simón Salinas
Alberto Salinas Simón (Tenerife, 01 de Diciembre de 1988), conocido como Simón Salinas, es un compositor canario que debutó en 2017 con ‘Avante toda’ su primer álbum en solitario. Dicho disco le posicionó, no sólo como número uno en las listas de Los 40 Canarias, sino también le permitió compartir tablas con artistas como Aerosmith, Los Zigarros, Hombres G, Mikel Erentxun, Ángel Stanich, Sweet California
y, a finales de 2018, como artista invitado en la gira 40 aniversario de Loquillo en las islas.
En 2022, tras la pandemia, Simón lanzó su segundo álbum de estudio ‘Terapia emocional’, disco con el que fue nominado a mejor canción del año con su tema ‘No sé cómo decírtelo’ en Los 40 Canarias.
Actualmente, se encuentra trabajando en las canciones que darán vida a su tercer disco. Sus últimas creaciones son ‘Punto ciego’, ‘Tu estación’, ‘Juguemos’ y ‘Match Contigo’, sus últimos singles ya disponibles.