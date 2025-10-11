Convocan una manifestación en Santa Cruz contra la participación del equipo israelí en la Copa de Europa de Triatlón

Colectivos en solidaridad con Palestina han convocado una manifestación este domingo en Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con la Copa de Europa de Triatlón, para protestar contra la presencia del equipo israelí en la competición.
La concentración, organizada por la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel y varios colectivos canarios, se celebrará a las 13:30 horas en la Plaza de España, punto de salida de la prueba internacional.
Una protesta “no violenta” por los Derechos Humanos
En el comunicado de convocatoria, las organizaciones promotoras hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar de forma “no violenta”, portando banderas palestinas y mostrando apoyo a las víctimas del conflicto.
“Ante la inacción de los organismos internacionales, los pueblos del mundo han decidido movilizarse”, señalan, argumentando que la presencia del equipo israelí en eventos deportivos “sirve para lavar la imagen de un Estado implicado en violaciones de derechos humanos”.
Los colectivos consideran que el boicot deportivo es una herramienta legítima de presión, recordando que fue una medida clave en el fin del apartheid en Sudáfrica. En este sentido, denuncian que Israel “utiliza el deporte para proyectar una imagen de apertura y modernidad” mientras mantiene, según afirman, una política de “apartheid, colonialismo y genocidio en Palestina”.
Contexto de la polémica
La convocatoria llega después de que Podemos exigiera el viernes la retirada del equipo israelí de la Copa de Europa de Triatlón que se disputa este fin de semana en la capital tinerfeña, una información que adelantó DIARIO DE AVISOS.
La formación pidió al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz que impidan la participación de los tres triatletas israelíes inscritos, alegando que compiten “como representantes oficiales del Estado de Israel” y no a título individual.
La Federación Española de Triatlón, por su parte, mantiene la inscripción conforme al reglamento continental, que permite la participación de deportistas de todos los países reconocidos por las federaciones internacionales.
La cita deportiva
La Copa de Europa de Triatlón de Santa Cruz de Tenerife reúne este fin de semana a atletas de más de 20 países y forma parte del calendario oficial de la Unión Europea de Triatlón (Europe Triathlon).
La organización ha reforzado las medidas de seguridad ante la convocatoria, que coincide con el desarrollo de las pruebas élite masculina y femenina en el entorno del puerto y la avenida Marítima.