Un equipo de Israel participará en la Copa de Europa de Triatlón que se disputará en Santa Cruz de Tenerife este fin de semana

Un equipo de Israel formado por tres deportistas, tomarán parte en la prueba de la Copa de Europa de Triatlón que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife este fin de semana. El evento está organizado por la Federación Española de Triatlón (FETRI) e incluido en el calendario de World Triatlon Competition y cuenta con el apoyo del Cabildo insular, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Israel participará con hasta tres deportistas -ahora mismo confirmados-, en esta cita de la Copa de Europa de Triatlón, que provocará que Subdelegación del Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la integridad tanto de deportistas como de asistentes al evento.
Diferentes grupos de Whatsapp y Telegram, que han anunciado movilizaciones ante la disputa del partido La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya, han comenzado a planificar una protesta por las calles de Santa Cruz de Tenerife.
El caso de Ceuta y la Copa de Europa de Triatlón
El pasado fin de semana, una nueva prueba de la Copa de Europa de Triatlón se llevó a cabo en Ceuta con polémica añadida. El equipo de Israel no participó debido a que la propia federación del país decidió tomar esa medida por “cuestiones de seguridad”.
The Objetive fue más allá, asegurando que el Gobierno de Ceuta, presidido por el PP, “presionó” para lograr esta exclusión después de que en redes sociales diferentes grupos se organizaran para protestar por el genocidio en Gaza.
La ciudad autónoma, alegando problemas de seguridad, logró imperdir la participación del equipo de Israel. El próximo año esta prueba se llevará a cabo en Melilla.
Unos 138 deportistas de élite
La competición para los deportistas de élite, un total de 138, comenzará a las 12:00 horas con la modalidad femenina, en la que participan 68 mujeres –15 de ellas españolas– entre las que destacan la vencedora en la Copa de Europa de Ceuta, Ana Carballo, y en la que también competirá la tinerfeña Raquel Arostegui.
La modalidad masculina, desde las 14:00 horas, contará con la presencia destacada del triatleta Vicente Hernández junto a otros 70 deportistas, 13 de ellos españoles. Ambas competiciones se podrán seguir en directo a través de RTVE Play/Teledeporte.
Como pruebas paralelas a esta competición élite, se disputará el Campeonato de Canarias Absoluto de Triatlón, además de una competición para triatletas paralímpicos. La jornada deportiva incluirá también la final de las ‘Series canarias talento’, que reúne a las jóvenes promesas del triatlón canario.
En concreto, la prueba de natación se realizará en aguas del Puerto de Santa Cruz, frente al Cabildo, mientras que la de ciclismo tendrá la salida y la meta en la Plaza de España, al igual que la carrera a pie, según se anunció recientemente en rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife.
El alcalde de La Laguna pide la suspensión del partido entre el CB Canarias y el Bnei Herzliya
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras “instituciones superiores” la suspensión del partido de la Liga de Campeones entre el CB Canarias contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín.
En declaraciones a Radio Club Tenerife recogidas por Efe, Gutiérrez ha opinado que estas instituciones deben posicionarse “claramente” en cuanto a la suspensión de este partido. No solo “por la imagen”, pues “no nos podemos poner de perfil” ni “blanquear un comportamiento atroz” del ejército israelí en Gaza, sino también porque “tenemos conocimiento de las posibles acciones que se van a realizar en el municipio con respecto a la participación de este equipo en el pabellón Santiago Martín”.