Manuel España: “Lo mejor de nuestra historia es el público, porque es el que nos ha llevado hasta aquí”

Cuatro decenios después de irrumpir en la escena con himnos como Cuando brille el sol o El mundo tras el cristal, La Guardia sigue girando con la misma energía que en sus inicios. Manuel España, líder de la banda granadina, repasa en esta entrevista los momentos clave de su trayectoria, las dificultades superadas y la fidelidad de un público que nunca los ha olvidado. La Guardia será uno de los grandes protagonistas de la gala de los Primeros Nacionales Elite Music, el 25 de octubre en el Liceo de Taoro de La Orotava, que combinará actuaciones en directo, ambientación cuidada y una fiesta inspirada en los 80, donde se unen cultura, gastronomía y espectáculo.
-La Guardia cumple cuatro decenios. Si miran atrás, ¿qué momento sienten como el punto de inflexión en su carrera?
“Llegó cuando decidimos incluir Mil calles y El mundo tras el cristal en una maqueta y nos fuimos a Madrid a entregarla. Habíamos pasado siete años a nivel regional promoviendo el grupo y participando en concursos. A partir de ahí, cuando llevamos la maqueta a las discográficas, comenzaron a contactarnos. Esas dos canciones, especialmente El mundo tras el cristal, nos abrieron las puertas”.
-En 1989 arrasaron con ‘Cuando brille el sol’. ¿Qué tiene esa canción para seguir conectando con el público?
“Caló mucho en la juventud e incluso en la gente más mayor. Es un tema muy positivo que habla de sentimientos universales. En aquellos tiempos de gira hacías amistad con una persona y luego le perdías la pista; no es como ahora, que hay redes sociales. No teníamos móviles. Salíamos de casa de gira y, en un año en el que hicimos, por ejemplo, 121 conciertos, nos despedíamos de la gente sin saber cuándo volveríamos a verla. Necesitábamos luz para reflejar lo que pasaba. Somos muy positivos y nos gusta darle la vuelta a las situaciones adversas. Decidimos hacer esa canción y la gente captó ese sentimiento. Además, es muy enérgica, es muy soleada, de buen rollo”.
“El sonido de La Guardia es acústico, basado en guitarras, voces, coros y simplicidad; eso nos hace reconocibles”
-El pop español vivió una edad dorada en los 80 y 90. ¿Cómo recuerdan aquel ecosistema musical y qué papel tuvo La Guardia en ese movimiento?
“Ese movimiento fue uno de los más significativos en la música española. Un tiempo de gran auge, con una variedad increíble de tribus urbanas. Había mucha gente creando música, fanzines, programas de radio y televisión, y espacios musicales de todo tipo: jazz, flamenco, nueva ola, vanguardia, electro. ¡Fue una locura! Si pudiera volver a nacer, elegiría esa época, porque fue asombrosa. En cuanto al papel de La Guardia, creo que es algo que la gente debe decidir. Me resulta difícil describirlo. Simplemente, jugamos nuestras cartas: hacer canciones muy directas y contar cosas complicadas de la manera más sencilla posible, para que llegaran a la gente. Somos una de las pocas bandas que practican ese country pop, usando instrumentos como el pedal steel y el banyo. Ese es nuestro papel”.
-¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?
“El público. Siempre estamos agradecidos por su apoyo. Merece todo nuestro respeto porque es el que nos ha llevado hasta aquí. Ha estado con nosotros cuando hemos sonado en la radio y la televisión, y también cuando no lo hemos hecho. La Guardia es como un fenómeno de Cuarto Milenio: a veces no aparecemos en ningún lado, pero no nos olvidan y nuestros conciertos se llenan”.
-Qué significa recibir el Elite Music de la música ochentera en su primera edición?
“Es un orgullo recibir semejante premio. Los 80 eran una época en la que era difícil resaltar. Había tanta música y tanta gente buena haciendo cosas… Por eso es un honor que nos lo den. Esperamos hacer un concierto muy bonito para poder agradecer el premio, que recibimos con total cariño e ilusión”.
“Daremos un concierto muy bonito en La Orotava para agradecer este premio, que recibimos con cariño e ilusión”
-Han mezclado pop, ‘rock’ e incluso influencias fronterizas. ¿Cómo han mantenido una identidad propia sin dejar de evolucionar musicalmente?
“El denominador común es el amor por la música americana, la de la Costa Oeste, las guitarras acústicas, el pedal steel, el banyo, grupos y artistas como Bob Seger, Eagles, Tom Petty, Roy Orbison… Ese tipo de música hace que, al gustarnos a todos, sigamos dando caña. Nuestro amor por salir al escenario a defender las canciones, por las guitarras, los vinilos… Todo eso no ha cambiado. Además, hemos flirteado con muchos sonidos y estilos, como el jazz o la música latina tipo Santana, con guitarras barrocas. Pero al final, el sonido de La Guardia es acústico, basado en guitarras, voces, coros y simplicidad. Y creo que eso se nota y hace que sea muy reconocible, aunque toquemos otros estilos”.