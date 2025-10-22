María Pérez: “La música siempre ha sido mi hogar”

María Pérez (Tacoronte, 1997) es una cantante canaria emergente. Después de foguearse, durante años, haciendo particulares versiones de conocidos temas de Adele, Amy Winehouse o Nina Simone, ha empezado a componer sus propios temas tras pasar en 2024 una semana de convivencia musical en Granada. Una experiencia vital que la ha encauzado en la búsqueda de su propio sonido. Su próxima actuación será este viernes, 24 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en la tienda MusiCanarias (calle de Castro, 22, Santa Cruz de Tenerife) en el marco del festival DocuRock (que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife). Las entradas, a 6,50 euros, se pueden adquirir en tickety.es.
-Sus inicios en la música están asociados al coro.
“Empecé a los cinco años a cantar en el coro del colegio. Ahí aprendí a hacer diferentes voces, aunque la mía es de mezzosoprano. Con el paso del tiempo, mis profesores me motivaron para empezar a ser una de las solistas del coro. Hacíamos versiones de temas populares y canciones infantiles”.
-¿Por qué canta?
“Canto en gran medida por haber pertenecido a ese coro. Y a los 12 años mi padre me regaló una guitarra y empecé a tocarla gracias a su influencia”.
-¿Se considera cantautora?
“Siento que estoy en el proceso de crear mis propias canciones. A lo largo de mi trayectoria siempre he interpretado versiones”.
-¿En qué estilos musicales se siente más cómoda?
“Pop, rock y blues son los tres estilos que más disfruto. Ahora que estoy inmersa en la creación de mis propios temas siento que mi estilo es una mezcla de toda la música que he escuchado a lo largo de mi vida: Michael Jackson, Mark Knopfler, Eric Clapton, U2… Estoy en el camino de crear mi propio sonido”.
-Hace versiones de Adele, Amy Winehouse, pero también de clásicos como Nina Simone o Louis Armstrong. ¿Cómo llega alguien de su generación a cantantes clásicos?
“Gracias a mis padres. He crecido en una familia que siempre me ha ofrecido música muy diversa, aunque siempre en inglés. Por eso siempre he cantado en inglés hasta hace dos años”.
-Cuéntenos su experiencia en Makana Sonidos Rurales. Una convivencia musical en Granada.
“El año pasado estuve durante una semana en Granada, en la que tuve la oportunidad de convivir con otros ocho músicos del territorio nacional con estilos muy distintos. Me empapé del proceso creativo de los otros músicos para poder encontrar mi propio camino”.
-Ahí surge ‘Hogar’, su primera canción propia en español.
“La convivencia en Granada me sirvió para componer mi primera canción en español. Fue un gran reto para mí. Al final de la convivencia celebramos un concierto. Hacía 10 años que no componía una canción. A los 18 compuse una canción a piano y voz: Right at all. Fue en mi etapa en el Conservatorio de Música, donde estudié tres años, pero al final dejé los estudios porque estaba saturada”.
-¿La música es su hogar?
“La música siempre ha sido mi hogar. Cuando la música no está presente en mi vida siento un vacío. En el tiempo que estuve apartada de la música y veía mis instrumentos sentía una sensación muy incómoda. La música siempre ha sido mi refugio. Cantar es muy natural en mí. Si no canto no soy yo del todo”.
-¿Ha pensado en publicar un disco?
“Estoy en ello. Ahora no tengo la presión de sacar un disco porque mi vida no depende exclusivamente de la música. Quiero disfrutar de la música. No tengo prisa por sacar un disco, quiero disfrutar el proceso”.
-Este viernes ofrecerá un concierto en MusiCanarias, una tienda de música que tiene una capacidad para 30 espectadores sentados. ¿Este tipo de recintos tiene un encanto especial?
“Sí, que lo tiene. Es un espacio pequeño e íntimo que permite una conexión entre todos los asistentes. En esta sala se crea un ambiente especial, una confianza mutua entre músicos y público”.
-¿Qué se va a encontrar el público que acuda a su concierto en MusiCanarias?
“He compuesto cinco canciones que todavía no he tocado en público. He aprovechado este concierto para desarrollar las ideas que tenía a medio desarrollar. En estas canciones hablo de mis experiencias personales, en las que intento dar una chispa de esperanza. Mi objetivo es trasmitir a través de la música mensajes conscientes. Si a alguien le sirve lo que voy a cantar seré feliz”.