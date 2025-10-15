el jardín

Los usuarios de Google Maps y Tripadvisor dictan sentencia: esta es la mejor discoteca de Tenerife

El local se encuentra entre los espacios de ocio nocturno con mayor puntuación del Archipiélago
Los usuarios de Google Maps y Tripadvisor dictan sentencia: esta es la mejor discoteca de Tenerife
Luces, música y noches interminables en el sur de Tenerife. Un local de Playa de las Américas se ha ganado un puesto entre los favoritos de Canarias gracias a su ambiente cuidado y la fidelidad de su público.

Sus valoraciones en redes lo colocan como uno de los templos más buscados del ocio nocturno isleño, tal y como recuerda El Confidencial.

El local Magic Lounge Club, situado en el núcleo turístico de Playa de las Américas (Arona), figura entre las discotecas con mejor valoración de Canarias, según las puntuaciones de los usuarios en Google Maps y Tripadvisor.

El establecimiento ha ganado notoriedad por su actividad constante durante toda la semana y una programación musical variada en la que confluyen estilos como house, lounge y actuaciones en directo de artistas del Archipiélago.

El local se encuentra entre los espacios de ocio nocturno con mayor puntuación del Archipiélago, lo que lo ha posicionado como uno de los referentes del sector en Tenerife.

Además, ofrece eventos temáticos y sesiones especiales en fechas concretas, con entradas a precios variables y opciones de acceso gratuito según el calendario publicado en su web oficial.

