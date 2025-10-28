Muere un hombre en una playa de Canarias

Un hombre ha fallecido este martes ahogado en la playa La Laja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 13:00 horas, los servicios de emergencias recibieron varias alertas sobre dos hombres con dificultades para salir del agua en dicha zona.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como Policía Nacional, Policía Local y personal del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria.
Mientras, varias personas presentes en la zona rescataron a las dos personas y comenzaron con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar de un afectado, sin precisar asistencia el otro bañista.
A su llegada al lugar, personal del SUC continuó con la reanimación avanzada de la víctima sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.
La Policía Nacional instruyó las diligencias correspondiente hasta la llegada de la autoridad judicial.